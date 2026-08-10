இந்தியா

ஜெய்ப்பூரில் திடீரென உள்வாங்கும் சாலை: வீடுகளில் விரிசல்- அச்சத்தில் மக்கள்!

சாலை தொடர்ந்து உள்வாங்கி வருவதால், இதுவரை 10 முதல் 15 வீடுகளில் பெரிய அளவிலான விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
Shikariyon Ki Mori
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ஜெய்பூர் நகரின் பழைய கோட்டைப் பகுதிக்கு உட்பட்ட போடா நிக்காஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள ஷிகாரியோன் கி மோரி பகுதியில், திடீரென சாலை நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாலும், வீடுகளில் விரிசல்கள் விழுந்து வருவதாலும் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

சுவர் இடிந்து விழுந்தது

அப்பகுதியில் ஏற்கனவே ஆபத்தான நிலையில் இருந்த வீடுகளுக்கு ஜெய்பூர் மாநகராட்சி காலி செய்யக் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது. இந்நிலையில், காலி செய்யப்பட்ட வீடு ஒன்றின் சுவர் நேற்று இடிந்து விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக, வீடு முன்கூட்டியே காலி செய்யப்பட்டதால் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

அதிகாரிகளின் அலட்சியம்

சுவர் இடிந்து விழுந்த பிறகும் ஜெய்பூர் மாநகராட்சியின் எந்தவொரு உயர் அதிகாரியோ அல்லது மீட்புக் குழுவினரோ சம்பவ இடத்தைப் பார்வையிட வரவில்லை என்றும், மாநகராட்சியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாவலர் மட்டுமே அங்கு இருந்ததாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

1000 மணல் மூட்டைகள் வீண்

சுமார் 10 நாட்களுக்கு முன்பு சாலையில் சிறிய பள்ளம் ஏற்பட்டது. மாநகராட்சி ஊழியர்கள் 500-க்கும் மேற்பட்ட மணல் மூட்டைகளைப் போட்டு அதை அடைக்க முயன்றனர். ஆனால், சமீபத்தில் பெய்த பலத்த மழையால் மணல் அடித்துச் செல்லப்பட்டு பள்ளம் மேலும் பெரிதானது. இதுவரை 1,000-க்கும் மேற்பட்ட மணல் மூட்டைகள் பயன்படுத்தப்பட்டும், மழைநீரால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு அருகில் உள்ள மகாதேவ் கோவில் கிணற்றுக்குள் மண் குவிந்து வருகிறது.

காலி செய்ய நோட்டீஸ்

சாலை தொடர்ந்து உள்வாங்கி வருவதால், இதுவரை 10 முதல் 15 வீடுகளில் பெரிய அளவிலான விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இதுவரை 4-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு உடனடியாகக் காலி செய்யுமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர். இதனால் மேலும் பல குடும்பங்கள் தங்கள் உறவினர்களின் வீடுகளுக்குத் தஞ்சம் புகுந்து வருகின்றன.

முன்னாள் கவுன்சிலரின் ஆதங்கம்

முன்னாள் கவுன்சிலர் முகமது ஜக்கரியா மற்றும் உள்ளூர்வாசிகள் கூறுகையில், "இங்கு எந்தவித சட்டவிரோதக் கட்டுமானங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. வடிகால் வசதி சரிவர இல்லாததாலும், மழைநீர் சரியாக வெளியேறாததாலும் தான் சாலை உள்வாங்கி மண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. வெறும் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி தற்காலிகத் தீர்வு காண்பதை விட்டுவிட்டு, பிரச்சனைக்கான உண்மையான காரணத்தைக் கண்டறிந்து நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும். வீடுகளைக் காலி செய்யச் சொன்னால் நாங்கள் எங்கே செல்வது?" எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

தொடர் மழையின் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள மேலும் பல வீடுகள் பாழாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட்டுத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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