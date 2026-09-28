இந்தியா

சிறை வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் கைதி ஒருவர் தூக்கில் தொங்கியதால் பரபரப்பு

தடயவியல் நிபுணர் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்தனர்.
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சுல்தான்பூர் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி ஒருவர், சிறை வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் குறித்து சிறை அதிகாரி ஒருவர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

உயிரிழந்தவர் பரபங்கி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அமித் குமார் என்கிற பத்தே யாதவ் (21) என அடையாளம் காணப்பட்டார்; இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதியன்று அமேதி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.

தடயவியல் நிபுணர் குழு ஆய்வு:

சிறை அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, இந்த சம்பவம் இரவு 8.30 மணியளவில் நடைபெற்றது. குமார் சிறையின் 3-ஆவது தடுப்பு அறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்; அந்த அறைக்குப் பின்னால் ஒரு வேப்ப மரம் இருந்தது. குமார் தனது படுக்கை விரிப்பைக் கிழித்து, அதைக் கொண்டு தூக்குக் கயிறு தயாரித்து, மரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டதாக சிறை கண்காணிப்பாளர் பிரஞ்சல் அரவிந்த் தெரிவித்தார்.

தகவல் கிடைத்ததும், அதிகாரி ராகவேந்திர சிங், காவலர்கள் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்தனர். ஏணியை பயன்படுத்தி குமாரின் உடல் மரத்திலிருந்து கீழே இறக்கப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக சிங் கூறினார்.

இறப்புக்கான சரியான காரணம்:

"பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே இறப்புக்கான சரியான காரணம் தெரியவரும்," என்று சிங் தெரிவித்தார். கடத்தல், பாலியல் சீண்டல் மற்றும் போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ், அமேதி மாவட்டத்தின் ஜகதீஷ்பூர் காவல்துறையினரால் குமார் ஆகஸ்ட் 31 அன்று கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.

ஆகஸ்ட் 27 அன்று குமார் தனது 16 வயது மகளை ஆசை வார்த்தை கூறி கடத்திச் சென்றதாக, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு கிராமத்து பெண் ஆகஸ்ட் 29 அன்று புகார் அளித்திருந்தார். முன்னதாக ஏப்ரல் 27 அன்றும், பாலியல் சீண்டல் புகாரை முன்வைத்து குமாருக்கு எதிராக அந்தச் சிறுமியின் தாய் ஜகதீஷ்பூரில் வழக்கு பதிவு செய்திருந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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