கராச்சி துறைமுகத்தில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்திய மாலுமி: பாக். தரப்பிடம் தூதரக கோரிக்கை விடுத்த இந்தியா

ஒரு இந்திய மாலுமியும், கப்பலின் ஐந்து பணியாளர்களும் கடந்த சில மாதங்களாக கராச்சி துறைமுகத்தில் சிக்கி தவிப்பதாக வரும் செய்திகளுக்கு மத்தியில், பாகிஸ்தான் தரப்பிடம் தூதரக கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக இந்தியா தெரிவித்தது.
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயஸ்வால், தனது இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஊடக சந்திப்பில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது, "நாங்கள் அங்குள்ள நபர்களுடனும், கப்பல் நிறுவனம் மற்றும் அவர்களின் முகவர் போன்ற அவர்களின் முதலாளியுடனும் தொடர்பில் இருக்கிறோம், மேலும் இந்த பிரச்சினையை தீர்க்க முயற்சித்து வருகிறோம்" என்றும் கூறினார்.
ஐந்து பணியாளர்களுடன் கராச்சி துறைமுகத்தில் சிக்கி தவிப்பதாகவும், அவரை தாயகம் அழைத்து வருமாறு அவரது குடும்பத்தினர் கடந்த பல மாதங்களாக அதிகாரிகளிடம் வேண்டுகோள் விடுத்து வருவதாகவும் கூறப்படும் இந்திய வர்த்தக கடற்படை அதிகாரி ஒருவரை பற்றி அவரிடம் வினவப்பட்டது.
"கராச்சியில் உள்ள கப்பலில் இருக்கும் வர்த்தக பணியாளர்களை பொறுத்தவரை, அது உண்மையில் கப்பலின் உரிமையாளருக்கும் அதில் உள்ளவர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு விஷயம். அதாவது, கப்பலில் உள்ள இந்த ஊழியர்களை நீங்கள் திடீரென்று கப்பலை விட்டு வெளியேற்ற முடியாது. எனவே, நீங்கள் புறப்படுவதற்கு முன்பு ஒரு மாற்று பணியாளர் குழு வர வேண்டும்," என்று ஜெயஸ்வால் கூறினார்.
நாங்கள் அங்குள்ள அந்த நபர்களுடனும், அவர்களின் முதலாளியான கப்பல் நிறுவனத்துடனும், முகவருடனும் தொடர்பில் இருந்து, இந்த பிரச்சினையை தீர்க்க முயற்சித்து வருகிறோம். பாகிஸ்தான் தரப்பிடமும் ஒரு தூதரக கோரிக்கையை விடுத்துள்ளோம்.
"ஆனால் அடிப்படையில், இது கப்பல் நிறுவனத்திற்கும் ஊழியர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு பிரச்சினை, ஒரு வணிகப் பிரச்சினை," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.