ரஃபேல் மரைன் ரக போர் விமானத்தை சோதனை செய்த இந்திய கடற்படை

இந்திய கடற்படையின் ரஃபேல் மெரைன் (Rafale Marine) போர் விமானங்களுக்கான சோதனைகள் கோவாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்திய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலான 'ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த்'-இல் இருந்து இந்த விமானங்கள் செயல்படுவதற்கு தேவையான மாற்றங்களை சரிபார்ப்பதற்காகவே இந்த சோதனைகள் நடத்தப்படுவதாக பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்திய கடற்படை 26 ரஃபேல் மெரைன் விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த விமானங்கள் 2028-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2029-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ரஃபேல் மெரைன் (Rafale-M) என்பது கடலில் உள்ள விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களில் இருந்து செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு போர் விமானமாகும். இது பிரான்ஸ் நாட்டின் 'டசால்ட் ஏவியேஷன்' (Dassault Aviation) நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் ஏற்கனவே பிரெஞ்சு கடற்படையால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஏப்ரல் 28, 2025 அன்று, சுமார் 63,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 26 ரஃபேல் மெரைன் போர் விமானங்களை வாங்குவதற்காக இந்தியா பிரான்ஸ் அரசுடன் ஒரு முக்கிய பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. இதில் 22 ஒற்றை இருக்கை கொண்ட விமானங்களும், 4 இரு இருக்கை கொண்ட விமானங்களும் அடங்கும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ரஃபேல் விமானத்தின் கடற்படை பதிப்பை வாங்கும் முதல் நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது.
மேலும், இந்த ரக விமானங்களை இயக்கும் முதல் சர்வதேச நாடும் இந்தியாவே ஆகும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் விமானிகளுக்கான பயிற்சி, விமான சிமுலேட்டர்கள், ஆயுதங்கள், அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் மற்றும் நீண்டகால பராமரிப்பு ஆதரவு ஆகியவை அடங்கும். கூடுதலாக, இந்திய விமானப்படை ஏற்கனவே பயன்படுத்தி வரும் ரஃபேல் விமானங்களுக்கான கூடுதல் உபகரணங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
'ஆத்மநிர்பர் பாரத்' திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், இந்தியாவில் உள்நாட்டு ஆயுதங்களை இந்த விமானங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான 'தொழில்நுட்ப பரிமாற்றமும்' இந்த ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்திய கடற்படை தற்போது 'ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த்' மற்றும் 'ஐ.என்.எஸ். விக்ரமாதித்யா' ஆகிய இரண்டு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கொண்டுள்ளது. பிரான்ஸ் அரசிடம் இருந்து 26 ரஃபேல்-எம் விமானங்களை வாங்குவதற்கான இந்த ஒப்பந்தம், கடற்படையின் வலிமையை மேலும் அதிகரிக்கும். இந்த விமானங்கள் இரண்டு போர்க்கப்பல்களில் இருந்தும் செயல்படும் திறன் கொண்டவை.
ரஃபேல்-எம் விமானங்கள் வான் பாதுகாப்பு, கடல்சார் தாக்குதல், உளவு பார்த்தல் மற்றும் கடற்கரை இலக்குகள் மீதான தாக்குதல் போன்ற பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். இவை எதிரி நாட்டு போர் விமானங்களை எதிர்கொள்ளவும், கடற்படையின் வான் பாதுகாப்பு திறனை உறுதி செய்யவும் உதவும். மேலும், எதிரிகளின் ஆயுதங்களின் தாக்குதல் எல்லைக்கு அப்பால் இருந்துகொண்டே, கடற்படை தனது கட்டுப்பாட்டை நிலைநாட்ட இந்த விமானங்கள் பெரிதும் துணைபுரியும்.