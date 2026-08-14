66 ஆண்டுகள் நகம் வளர்த்து உலக சாதனை: 29 அடி நீள நகங்களுடன் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இந்தியர்!

இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் சில்லால் என்ற முதியவர், தனது ஒரே கையில் மிகவும் நீளமான நகங்களை வளர்த்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்து வரலாற்றுப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
மஹாராஷ்டிர மாநிலம் புனே நகரைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவரின் இடது கை 5 நகங்களின் மொத்த நீளம் 909.6 சென்டிமீட்டர், அதாவது கிட்டத்தட்ட 29 அடி 10 அங்குலம் ஆகும்.
ஸ்ரீதரின் இடது கை நகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக அளவிடப்பட்டுப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. சுண்டுவிரல் நகத்தின் நீளம் 179.1 செ.மீ, மோதிர விரல் 181.6 செ.மீ, நடுவிரல் 186.6 செ.மீ, ஆள்காட்டி விரல் 164.5 செ.மீ பெருவிரல் 197.8 செ.மீ ஆகும்.
கடந்த 1952 ஆம் ஆண்டு, ஸ்ரீதருக்கு 16 வயதாக இருந்தபோது பள்ளியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நடந்தது. இவரது நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராதவிதமாகத் தங்களது ஆசிரியரின் நீண்ட நகம் ஒன்றை உடைத்துவிட்டார்.
இதனால் கோபமடைந்த ஆசிரியர், "நீங்களாக நகம் வளர்த்துப் பார்த்தால் தான், அதை உடைக்காமல் பராமரிப்பது எவ்வளவு கடினம் என்று உங்களுக்குப் புரியும்" எனச் சவால் விடுத்தார்.
ஆசிரியரின் அந்த வார்த்தைகளை ஒரு சவாலாக எடுத்துக் கொண்ட ஸ்ரீதர், அன்றிலிருந்து தனது நகங்களை வெட்டுவதை நிறுத்தினார்.
நகங்கள் வளர வளர அவரது அன்றாட வாழ்க்கையில் பல கடுமையான சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. தூங்கும் போதும், நடக்கும் போதும் நகங்கள் உடைந்துவிடக் கூடாது என்பதில் தீவிர கவனம் செலுத்தினார்.
இருந்தபோதிலும், அவர் ஒரு வெற்றிகரமான புகைப்படக் கலைஞராக மாறினார். தனது நீண்ட நகங்களுக்கு இடையூறு இல்லாதவாறு, கேமராவில் ஒரு சிறப்புப் பிடியை வடிவமைத்துப் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து வந்தார்.
இவரது பெருவிரல் நகம் மட்டுமே ஒரு சாதாரண வீட்டு வாசலின் உயரத்திற்கு இணையாகச் சுருண்டு வளர்ந்து, உலகிலேயே "மிக நீளமான ஒற்றை நகம்" என்ற தனிப் பட்டத்தை இவருக்குப் பெற்றுத் தந்துள்ளது.