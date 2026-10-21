'வாக்குத் திருட்டு' பிரச்சினை: இன்று இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் இணையவழிக்கூட்டம்

'வாக்குத் திருட்டு' பிரச்சினை தொடர்பான போராட்டங்களுக்கான செயல்திட்டம் குறித்து விவாதிக்கவும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தவும் இந்தியா கூட்டணியின் இணையவழி கூட்டம் இன்று (வியாழக்கிழமை) மாலை நடைபெறும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில், நவம்பர் 1 ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா கூட்டணியின் பேரணிக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்படும் என அவர்கள் கூறினர்.
கடந்த வாரம், 'வாக்குத் திருட்டு' குற்றச்சாட்டுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாசலை எட்டின. அக்டோபர் 12-ஆம் தேதியன்று, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், ஆர்வலர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து, பலத்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்ட பாதையில் 'ஜனநாயகத்திற்கான பேரணி'யில் பங்கேற்றனர்.
மேலும், தேர்தல் முறைகேடுகள் நடந்ததாக குற்றம் சாட்டி, வாக்காளர் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிராக ஒரு கூட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தனர். இது தேசிய தலைநகரில் அவர்களின் பலத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக அமைந்தது.
அக்டோபர் 13 அன்று, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது இல்லத்தில் இந்திய கூட்டணி தலைவர்களுக்கு தேநீர் விருந்து அளித்தார். இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு, எதிர்க்கட்சி அணி தொடர்ந்து எதிர்ப்பதாகவும், 'வாக்குத் திருட்டு' போராட்டத்தை அதன் தர்க்கரீதியான முடிவுக்கு கொண்டு செல்வதாகவும் சபதம் செய்தது.