தேர்தல் ஆணையரை நீக்கக் கோரி நவம்பர் 1-ல் டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணி பேரணி: 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்பு

தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளிலும், வாக்காளர் பட்டியல்களிலும் நிலவும் சந்தேகங்கள் ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேரையே அசைப்பதாக உள்ளதாகக் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா கூட்டணியின் மாபெரும் கண்டனப் பேரணியில், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை உடனடியாகப் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக முன்னெடுக்கவுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள், தேர்தல் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நிறுவனங்களின் தன்னாட்சியைப் பாதுகாப்பது போன்றவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து இந்த இயக்கம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இந்தத் தகவலை அரியாணா காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் மற்றும் மாநிலத் தலைவர் ராவ் நரேந்திர சிங் ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
நாட்டின் ஜனநாயக அமைப்புகளையும், குடிமக்களின் வாக்குரிமையையும் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சி நாடு முழுவதும் 'Vote Bachao Desh Bachao' (வாக்கைக் காப்போம், நாட்டைக் காப்போம்) என்ற பிரசாரத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. தற்போது இந்தப் பிரசாரம் மிக முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகக் கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, அரியாணா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்கள், தொகுதிகள், கிராமங்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடிகள் வரை இந்த விழிப்புணர்வை தீவிரமாகக் கொண்டு சேர்க்கும் வகையிலான அமைப்பு ரீதியான தயாரிப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளிலும், வாக்காளர் பட்டியல்களிலும் நிலவும் சந்தேகங்கள் ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேரையே அசைப்பதாக உள்ளதாகக் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாக்குரிமையையும் பாதுகாப்பதில் எந்தவித சமரசத்திற்கும் இடமில்லை என்று தெரிவித்துள்ள இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள், இதன் ஒரு பகுதியாகவே நவம்பர் 1-ஆம் தேதி டெல்லியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களைத் திரட்டிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளனர். இதில், சுமார் 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் பெரும் அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.