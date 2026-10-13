மருத்துவ உலகில் அரிதான சம்பவம்: ஒடிசாவில் இரண்டு தலைகளுடன் பிறந்த குழந்தை

ஒடிசா மாநிலத்தின் கந்தமால் மாவட்டத்தில், ஒரு பெண் இரண்டு தலைகளுடன் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்த அரிதான மருத்துவ சம்பவம் அரங்கேறியது தெரியவந்துள்ளது.
சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 10) அன்று சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிறந்த அந்த குழந்தை, பெர்ஹாம்பூரில் உள்ள எம்.கே.சி.ஜி. மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையின் சிறப்பு பச்சிளங்குழந்தைகள் பராமரிப்பு பிரிவில் (SNCU) உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட்டது.
இந்த அரிதான பிறப்பு, சிக்கலான பச்சிளங்குழந்தை மருத்துவ பராமரிப்பில் உள்ள சவால்களை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த பிறவி குறைபாடு மருத்துவ ரீதியாக டைசெபாலிஸ் பாராபாகஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில், இரண்டு தலைகளும் கழுத்துகளும் ஒரே உடலில் இணைந்திருக்கும்.
தாய் கந்தமால் மாவட்டத்தின் துமுடிபந்த் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்றும், தந்தை தினக்கூலி தொழிலாளியாக பணிபுரிகிறார் என்றும் நம்பப்படுகிறது. தாய் சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார். 32 வார கர்ப்பத்தில் பிறந்த இந்த குழந்தை, தம்பதியரின் முதல் குழந்தையாகும்.
அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஜோடி கைகளும் கால்களும், ஆண் வெளிப்புற பிறப்புறுப்புகளுடன் கூடிய ஒற்றை சிறுநீர் பாதையும் உள்ளன. குழந்தையின் முழுமையான உடல்நிலை, உடலின் உள்ளமைப்பு மற்றும் அது தொடர்பான மருத்துவ சவால்கள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் இன்னும் பொதுவெளியில் வெளியிடப்படவில்லை.
மருத்துவர்கள் குழந்தையின் நிலையை மதிப்பிடுவதிலும், பொருத்தமான சிகிச்சை முறையை தீர்மானிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவதால், அந்த பச்சிளங்குழந்தை மருத்துவமனையின் சிறப்பு மருத்துவ பிரிவில் மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டையர்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள்; ஒவ்வொரு 3,00,000 பிறப்புகளிலும் ஒருவருக்கு மட்டுமே இது நிகழ்கிறது. இந்த செய்தி, ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டையர்களான ஜகா மற்றும் காலியா ஆகியோரின் நினைவுகளையும் மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளது.
அவர்கள் தங்கள் மருத்துவ பயணத்தின் போது மாநிலம் முழுவதும் மற்றும் அதற்கு அப்பாலும் பரவலாக அறியப்பட்டனர். அவர்களின் வழக்கு குறிப்பிடத்தக்க பொது கவனத்தை ஈர்த்ததுடன், அரிதான பிறவி நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் போது மருத்துவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலான சவால்களையும் எடுத்துக்காட்டியது.
அடுத்த சில நாட்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில், மருத்துவ குழுவின் ஆய்வு முடிவுகளே என்ன சிகிச்சை அல்லது சிறப்பு கவனிப்பு தேவைப்படலாம் என்பதை தீர்மானிக்கும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், குழந்தையின் ஆரோக்கியம் என்பது உடற்கூறியல் குறைபாடுகளின் தன்மை, பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகள் மற்றும் பிறப்பிற்கு பிறகு உருவாகும் சிக்கல்களை பொறுத்தே அமைகிறது.