இந்தியாவில் இன்னும் 'எல் நினோ' தாக்கம் ஏற்படவில்லை: சர்வதேச நாணய நிதியம் தகவல்

உலக பொருளாதார வளர்ச்சியின் உந்துசக்தியாக திகழும் இந்தியாவில், 'சூப்பர் எல் நினோ' (Super El Nino) போன்ற வானிலை நிகழ்வுகளின் தாக்கம் இன்னும் ஏற்படவில்லை என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) தெரிவித்துள்ளது.
'சூப்பர் எல் நினோ' நிகழ்வால் இந்தியாவில் பயிர் விளைச்சல் குறைதல், உணவு பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் அதன் விளைவாக குடும்பங்களின் வாங்கும் திறன் பாதிக்கப்படுதல் போன்ற அபாயங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று ஐ.எம்.எஃப். குறிப்பிட்டுள்ளது.
இது குறித்து வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ஐ.எம்.எஃப்.-இன் தகவல் தொடர்பு இயக்குனர் ஜூலி கோசாக், "இவை இந்தியா எதிர்கொள்ளக்கூடிய அபாயங்கள் தான், ஆனால் தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த அபாயங்கள் இன்னும் நடைமுறையில் வெளிப்படவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
இந்த வானிலை நிகழ்வினால் ஏற்படும் அபாயங்கள் வெளிப்படும் பட்சத்தில், ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்படவுள்ள 'உலகப் பொருளாதார கண்ணோட்டம்' அறிக்கையில், இந்தியாவின் வளர்ச்சி குறித்த கணிப்புகளை மறுமதிப்பீடு செய்யப்போவதாக அவர் கூறினார்.
முன்னதாக, இந்த மாத தொடக்கத்தில், 2027 மற்றும் 2028 நிதியாண்டுகளுக்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி முன்னறிவிப்பை ஐ.எம்.எஃப். உயர்த்தியது. ஜூலை மாதம் முறையே 6.4 சதவீதம் மற்றும் 6.7 சதவீதம் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அது 7 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
"எதிர்காலத்தில் இது ஒரு அபாயமாக இருக்கலாம். இந்த அபாயம் நிஜமாகிறதா இல்லையா என்பதை பொறுத்து, ஜனவரி மாதம் வரவிருக்கும் 'உலக பொருளாதார கண்ணோட்டம்' அறிக்கையில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி குறித்த கணிப்புகளை நாங்கள் மறுபரிசீலனை செய்வோம்" என்று கோசாக் கூறினார்.
"தற்போதைய சூழலில், இந்தியாவில் வலுவான வளர்ச்சி வேகத்தை காண முடிகிறது; இது தொடர்ந்து உலக பொருளாதார வளர்ச்சியின் உந்துசக்தியாகவே நீடிக்கிறது" என்று அந்த ஐ.எம்.எஃப். அதிகாரி தெரிவித்தார்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் பேங்காக் நகரில் வெளியிடப்பட்ட ஐ.எம்.எஃப்.-இன் 'உலக பொருளாதார கண்ணோட்டம்' அறிக்கையில், 2027 மற்றும் 2028 நிதியாண்டுகளுக்கான 7 சதவீத வளர்ச்சி கணிப்பானது, இந்தியாவின் வலுவான உள்நாட்டு தேவை மற்றும் சேவை துறையின் சிறப்பான செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்தவை என்று கோசாக் விளக்கினார்.