ஐஐடி மாணவர் தற்கொலை: பேராசிரியருக்கு ஆதரவாக பேசி சர்ச்சையில் சிக்கிய காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ஷாமா முகமது!

தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி ஒரு மாணவனைக் கண்டிப்பதும் தேர்வு அறையை விட்டு வெளியேறச் சொல்வதும் இயல்பான ஒழுங்கு நடவடிக்கைதான்.
மும்பை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இரண்டாமாண்டு மாணவர் சாகில் வாகோடே உயிரிழந்த சம்பவத்தில், சாதிப் பாகுபாடு குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பேராசிரியர் சூரியநாராயண டூல்லாவைத் டீன் பதவியிலிருந்து கல்லூரி நிர்வாகம் நீக்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ஷாமா முகமது வெளியிட்ட கருத்து பெரும் அரசியல் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி ஒரு மாணவனைக் கண்டிப்பதும் தேர்வு அறையை விட்டு வெளியேறச் சொல்வதும் இயல்பான ஒழுங்கு நடவடிக்கைதான் எனப் பேராசிரியர் டூல்லாவிற்கு ஆதரவாக ஷாமா முகமது தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். மேலும், "எங்கள் சிறுவயதில் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் தவறு செய்தால் எங்களைக் கண்டிப்பார்கள், ஆனால் எங்கள் தலைமுறை மனதளவில் மிகவும் வலுவாக இருந்தது" என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சாதியப் பாகுபாடு மற்றும் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுகள் நிலவும் ஒரு உணர்வுபூர்வமான சூழலில், பாதிக்கப்பட்ட மாணவரின் மரணத்தைக் குறைத்து மதிப்பிடும் வகையில் அமைந்த இந்த கருத்து மாணவர் அமைப்புகள் மத்தியிலும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியிலும் கடும் எதிர்ப்பைக் கிளப்பியது.
எதிர்ப்புகள் தீவிரமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, தனது கருத்திற்கு ஷாமா முகமது விளக்கமளித்துள்ளார். அதில், தாம் எந்தவொரு சாதிப் பாகுபாட்டையும் நியாயப்படுத்தவில்லை என்றும், சாதிய அநீதிக்கு எதிராகத் தமது கட்சி எப்போதும் உறுதியாக நிற்கும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மாணவர் உண்மையிலேயே சாதியத் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருந்தால் அதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான மற்றும் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், கல்லூரி நிர்வாகம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி ஐஐடி மும்பை வளாகத்தில் மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தித் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மாணவரின் தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில், தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் மற்றும் வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தற்போது மும்பை குற்றப்பிரிவுப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கல்லூரி வளாகங்களில் மனநல ஆலோசகர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இதனிடையே வலுப்பெற்று வருகிறது.