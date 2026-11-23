மும்பை பூங்கா ஒன்றில் இளம் ஜோடி தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், மதரஸாக்களில் இந்துக்களை வெறுக்க மட்டுமே கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது என்று மகாராஷ்டிர அமைச்சர் நிதேஷ் ரானே தெரிவித்தார். இந்து சமூகத்தின் மீது தீய நோக்கத்துடன் யாராவது செயல்பட்டால், அவர்களின் "கால்கள் நடுங்கும்" நிலையை காவல்துறை உருவாக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார்.
குர்லா பகுதியில் உள்ள பொது பூங்கா ஒன்றில், 12 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட எட்டு சிறுவர்கள் அடங்கிய கும்பல், இளம் ஜோடி ஒருவரை தாக்கியதாக கூறப்படும் சம்பவத்திற்கு பிறகு அமைச்சரின் இந்த கருத்து வெளியாகியுள்ளது. அந்த சிறுவர்கள், சிறார் நீதி வாரியத்தின் உத்தரவின் பேரில் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி வரை சீர்திருத்த இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது; இணையவாசிகள் வைரலான காணொளிகளை கண்டு கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்தனர். மதரஸாக்களில் மாணவர்களுக்கு இந்துக்களை வெறுக்கவும், மதம் மாற்றவும், கொல்லவும் மட்டுமே கற்றுக்கொடுக்கப்படுவதாக நிதேஷ் ரானே குற்றம் சாட்டினார்.
"இது குர்ஆனில் எழுதப்பட்டுள்ளது, அதுதான் மதரஸாக்களில் கற்பிக்கப்படுகிறது. அங்கு மருத்துவர்களோ, பொறியாளர்களோ உருவாக்கப்படுவதில்லை. இந்துக்களை கொல்வது மற்றும் மதம் மாற்றுவது மட்டுமே அங்கு கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது.
மதரஸாக்களில் எந்தவொரு நல்ல கல்வியும் வழங்கப்படுவதில்லை" என்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக தலைவர் கூறினார்.
மகாராஷ்டிராவில் இந்துத்துவ ஆதரவு அரசு இருப்பதாகவும், "யாராவது இந்துக்களை தீய நோக்கத்துடன் பார்த்தால், வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர்கள் நிற்பதற்கோ அல்லது அமர்வதற்கோ சிரமப்படுவார்கள், அவர்களின் கால்கள் நடுங்கும். இதை மகாராஷ்டிர காவல்துறை செய்து காட்டும்" என்றும் ரானே தெரிவித்தார்.
இந்துக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், இந்துக்களுடன் மட்டுமே வணிகம் செய்ய வேண்டும் என்றும், தங்கள் வீடுகளை இந்து சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கே விற்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
"பாம்புகளுக்கு பால் ஊட்டுவதற்கு பதிலாக, நமது 'இந்து ராஷ்டிர'த்தையும், பகவான் மகாதேவனின் இந்த நிலத்தையும் பலப்படுத்த நாம் உழைக்க வேண்டும். நாம் அவர்களுக்கு பால் ஊட்டுவதை நிறுத்திவிட்டால், அவர்கள் பசியால் இறந்துவிடுவார்கள்" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
இதற்கிடையில், சில குற்றங்களுக்கு மத சாயம் பூசுவதாக பாஜக மீது காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. குற்ற செயல்களுக்கு மதம் கிடையாது என்பதை காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியது.
குற்றவாளிகளை மத அடிப்படையில் பிரிப்பதோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் குற்றம் செய்ததற்காக அந்த சமூகம் முழுவதையும் குறிவைப்பதோ, அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சமத்துவம், மதச்சார்பின்மை மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகிய விழுமியங்களுக்கு எதிரானது என்று காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் சச்சின் சாவந்த் தெரிவித்தார்.