IDBI வங்கி மோசமான நிலையில் எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது: ராகுல் காந்திக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி..!

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள IDBI வங்கியின் 60 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட பங்குகளை விற்பனை செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. பங்குகள் விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி பொதுத்துறை வங்கிகளை உருவாக்கியது. மோடி அரசு அவற்றை விற்கிறது என ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதில் கொடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருப்பதாவது:-
காங்கிரஸ் வங்கிகளையும் நிதி நிறுவனங்களையும் எவ்வாறு தங்கள் சொந்த சொத்துக்களை போலப் பயன்படுத்தியது என்பதையும், முறையான கடன் வழங்கும் விதிமுறைகளைப் புறக்கணித்து, தங்கள் விருப்பப்படி கடன் வழங்குமாறு வங்கி ஊழியர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது என்பதையும் நாம் அனைவரும் அறிவோம்.
* 1957-ல், காங்கிரஸ் தலைவர்களின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஹரிதாஸ் முந்த்ரா (Haridas Mundra) என்பவர் எல்.ஐ.சி (LIC)-யிடமிருந்து பணம் பெற்றார்.
* 1976-ல், சஞ்சய் காந்தியின் வட்டாரத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு நிறுவனத்திற்கு கடன் வழங்கும் நிபந்தனைகளை தளர்த்துமாறு விடுக்கப்பட்ட அரசியல் அழுத்தத்தை ஏற்க மறுத்ததற்காக, இந்திரா காந்தி தலைமையிலான அரசு, அப்போதைய எஸ்பிஐ (SBI) தலைவர் ஆர்.கே. தல்வாரைப் பதவியிலிருந்து நீக்கியது.
* மாருதி (Maruti) நிறுவனத்திற்கு கடன் வழங்குமாறு சஞ்சய் காந்தி, சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Central Bank of India) வங்கிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார்.
* இந்திரா காந்தி மற்றும் ராஜீவ் காந்தி ஆகியோரின் ஆட்சிக் காலத்தில் நிதித்துறை இணை அமைச்சராக இருந்த பி. ஜனார்த்தன பூஜாரி, 1980-களில் வங்கிக் கடன்களை வழங்குமாறு வங்கி ஊழியர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார்.
* ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி (UPA) ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த பவன் குமார் பன்சால், தனது குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய வணிகங்களுக்கு கடன் வழங்குமாறு கனரா வங்கிக்கு (Canara Bank) அழுத்தம் கொடுத்தார்.
நாங்கள் பொறுப்பேற்றபோது, ஐடிபிஐ (IDBI) வங்கி மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது. ஏனெனில், காங்கிரஸ்காரர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட வீடியோகான் (Videocon), வின்சம் (Winsome), ஏபிஜி ஷிப்யார்டு (ABG Shipyard), கிங்பிஷர் (Kingfisher) போன்ற பெரிய வணிகக் குழுக்களுக்குக் கடன் வழங்குமாறு ஐடிபிஐ வங்கி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இவை வாராக் கடன்களாக மாறியதால், ஐடிபிஐ வங்கிக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டது. இதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம்.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான என்.டி.ஏ (NDA) அரசு, தொழில்முறை அணுகுமுறை, விவேகமான செயல்பாடுகள் மற்றும் 25,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மூலதனத்தை மீண்டும் உள்ளீடு செய்ததன் (recapitalisation) மூலம் ஐடிபிஐ வங்கியை மீட்டெடுத்தது. தற்போது, ஐடிபிஐ வங்கி தனது அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கான பாதையில் உள்ளது.
ஐடிபிஐ வங்கியின் இந்த மூலோபாய மறுசீரமைப்பின் போது அனைத்து நடைமுறைகளும் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டன. இது குறித்து நாங்கள் நேற்று ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம்.
பிப்ரவரி 2024-ல் வெளியிடப்பட்ட 'இந்தியப் பொருளாதாரம் குறித்த வெள்ளை அறிக்கை'யில் (White Paper on the Indian Economy), இது போன்ற பல மோசடிகள் மற்றும் பொருளாதார நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ரஃபேல் விவகாரத்தில் நீங்கள் கூறிய பொய்கள் தோல்வியடைந்தன, அம்பலப்படுத்தப்பட்டன. நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இப்போதும் அதேதான் நடக்கப்போகிறது.
காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கால வங்கி முறையில், செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கு ஒரு தொலைபேசி வழி அணுகுமுறை (phonebook) இருந்தது. சாதாரண குடிமக்களுக்கோ கடுமையான விதிமுறைகள் (rulebook) இருந்தன. செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி கடன் பெறும் காலம் முடிந்துவிட்டது.
இப்போது சாதாரண மக்களும் எளிதாகக் கடன் பெற முடிகிறது. வங்கி ஊழியர்கள் மீது, தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் கடன் வழங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் இல்லை.
இவ்வாறு நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.