டெல்லி போராட்டத்துக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை- நீதிமன்றத்தில் நேஹா போரா வாதம்

போராட்ட அழைப்பைத் தொடர்ந்து நேஹா போரா காவல்துறையினரால் காவலில் எடுக்கப்பட்டார்.
டெல்லியில் கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி நடைபெற்ற காக்ரோச் ஜனதா கட்சிப் போராட்டம் மற்றும் அது தொடர்பான கைது நடவடிக்கைகள் தற்போது பெரும் விவாதப் பொருளாகியுள்ளன. இப்போராட்ட அழைப்புக்கும் தனக்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை என்று ஆல் இந்தியா ஸ்டூடண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அமைப்பின் தலைவர் நேஹா போரா டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். காவல்துறையின் நடவடிக்கையை எதிர்த்து அவர் தொடர்ந்த வழக்கில் இந்த வாதம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் போராட்ட அழைப்பைத் தொடர்ந்து, ஏஐஎஸ்ஏ தலைவர் நேஹா போரா காவல்துறையினரால் காவலில் எடுக்கப்பட்டார். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையைக் காரணம் காட்டி அவரை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகக் காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து, எதிர்காலத்தில் அமைதிப் பேணலை உறுதி செய்யும் வகையில் ரூ.10,000 சொந்தப் பிணைத் தொகை செலுத்த வேண்டும் என்று அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நேஹா போரா உடனடியாக டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தை நாடினார்.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, நேஹா போரா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தனது கட்சிக்காரர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் அடிப்படையற்றவை என்று வாதிட்டார். நேஹா போரா தனது ஜனநாயகக் கடமையை மட்டுமே அமைதியான முறையில் வெளிப்படுத்தியதாகவும், வன்முறையைத் தூண்டும் வகையிலோ அல்லது பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலோ எவ்விதச் செயலிலும் அவர் ஈடுபடவில்லை என்றும் நீதிமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தினார். தற்காலிகக் காவலில் வைத்துவிட்டு, பிணைத் தொகை செலுத்தும்படி வற்புறுத்துவது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரானது என்றும் வாதிடப்பட்டது.
டெல்லி பல்கலைக்கழக மற்றும் தேசிய அளவிலான மாணவர் அரசியலில் ஏஐஎஸ்ஏ அமைப்பின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள சூழலில், அதன் தலைவர் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை கல்வி வளாகங்களிலும் மாணவர் வட்டாரங்களிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனநாயக முறையில் கருத்துரிமைக்காகக் குரல் கொடுக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள் மீது இதுபோன்ற பிணைப் பத்திர நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுவது கடுமையான விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு எவ்வாறு அமையப் போகிறது மற்றும் காவல்துறை இந்த விவகாரத்தில் என்ன மாதிரியான பதிலை அளிக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்து இதன் அடுத்தடுத்த கட்ட நகர்வுகள் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.