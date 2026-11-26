தெலங்கானா மாநில விமானப் பயிற்சி அகாடமியால் இயக்கப்படும் செஸ்னா 152 பயிற்சி விமானம், இன்று ஐதராபாத் கோல்கொண்டா ராணுவப் பகுதியில் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டு, ஒரு மரத்தில் மோதி நின்றது. இந்தச் சம்பவத்தில் பயிற்சி விமானி காயமடைந்த நிலையில், பயிற்றுவிப்பாளர் காயமின்றி உயிர் தப்பினார்.
விடி-ஒய்ஓயு என்ற பதிவு எண் கொண்ட அந்த விமானத்தில் பயிற்சி விமானியும் பயிற்றுவிப்பாளரும் பயணித்தனர். அவசரத் தரையிறக்கத்தின் போது பயிற்சி விமானிக்குத் தலையில் காயம் ஏற்பட்டதால், அவர் ராணுவ மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு தையல்கள் போடப்பட்டன. பயிற்றுவிப்பாளர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராணுவப் பகுதிக்குள் விமானம் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டதற்கான காரணம் உடனடியாகத் தெரியவில்லை. சம்பவம் குறித்துத் தகவல் கிடைத்ததும், ராணுவ அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து விவரங்களைச் சரிபார்த்து வருவதாகக் கோல்கொண்டா காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விசாரணை நடத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விமானத்தின் பயண விவரங்கள், அவசரத் தரையிறக்கத்திற்கான சூழ்நிலைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கோளாறு அல்லது செயல்பாட்டுப் பிரச்சனை ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணைக்குப் பிறகே உறுதியான தகவல் தெரியவரும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.