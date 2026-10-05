மும்பையில் CJP போராட்டத்தில் சிறார்கள் பங்கேற்பு: மனித உரிமைகள் ஆணையம் நடவடிக்கை

மும்பையின் சிவாஜி பூங்காவில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) ஏற்பாடு செய்திருந்த போராட்டத்தில் சிறார் குழந்தைகள் பங்கேற்றது தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து, தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் (NHRC) தானாக முன்வந்து ஒரு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
மும்பை காவல் ஆணையர், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY), எக்ஸ் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் மகாராஷ்டிரா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு துறை ஆகியோருக்கு, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கைகளை ஒரு வாரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
சிறார்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு அதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சூழ்நிலைகளை ஆராயுமாறு மும்பை காவல்துறைக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், ஏற்பாட்டாளர்களின் குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளை விசாரித்து, அந்த விசாரணையில் ஏதேனும் தண்டனைக்குரிய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அது காவல்துறையை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
போராட்டத்தின் போது, காவல்துறையின் தலையீட்டை கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் குழந்தைகள் வேண்டுமென்றே நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சாத்தியக்கூறும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும். இருப்பினும், இவை குற்றச்சாட்டுகளாகவே நீடிக்கின்றன மற்றும் விசாரணைக்கு உட்பட்டவை.
சிறார் நீதி சட்டம் உள்ளிட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டங்களின் விதிகள் மீறப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பதை ஆராயுமாறு மனித உரிமைகள் அமைப்பு அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது குழந்தைகளைக் காட்டும் புகைப்படங்கள், காணொளிகள் மற்றும் சமூக ஊடகப் பதிவுகள் தொடர்பான டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை பாதுகாக்குமாறு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் கோரியுள்ளது.
எக்ஸ் தளத்தை இயக்கும் எக்ஸ் கார்ப்பரேஷன், இதுபோன்ற உள்ளடக்கங்களின் பரவல் தொடர்பான டிஜிட்டல் பதிவுகளை பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பதிவுகளின் மூலம் மற்றும் பரவலை கண்டறிய அதிகாரிகளுக்கு உதவக்கூடிய தகவல்களும் இதில் அடங்கும்.
பொது போராட்டங்களின் புகைப்படங்களும் காணொளிகளும் நிகழ்வு முடிந்த பின்னரும் இணையத்தில் தொடர்ந்து பரவி, குழந்தைகளின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், இந்த நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை உறுதிசெய்ய உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மகாராஷ்டிர பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.