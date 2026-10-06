பெங்களூருவில் நள்ளிரவு பார்ட்டியில் கொடூரம்: ஜிம் ஊழியர் அடித்துக் கொலை- 4 பேர் கைது

பெங்களூரு கெம்பாபுராவில் உள்ள வாடிக்கையாளரின் சொகுசு குடியிருப்பில் தங்கியிருந்த 25 வயது ஜிம் மாஸ்டர் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட மோதலில் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக அவருடைய சக ஊழியர்கள் உட்பட 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பெங்களூரு சகாகரா நகரில் இயங்கி வரும் 'மாசிவ் ஃபிட்னஸ்' என்ற உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றி வந்தவர் எம். நந்தன் (25). எலஹங்கா ஜக்கூர் லேஅவுட் பகுதியில் வசித்து வந்த இவர், தனது பெற்றோருக்கு ஒரே மகனாவார். கடந்த சனிக்கிழமை இரவு இந்த உடற்பயிற்சிக் கூடத்தின் முதலாண்டு நிறைவு விழா கொண்டாடப்பட்டது.
கொண்டாட்டங்கள் முடிந்த பிறகு, நந்தன் தனது சக பயிற்சியாளர்களான விஸ்வநாத் (22), சரத் (27) மற்றும் நிஷாந்த் (24) ஆகியோருடன் சேர்ந்து, ஹெப்பல் கெம்பாபுராவில் உள்ள 'ப்ரெஸ்டீஜ் மிஸ்டி வாட்டர்ஸ்' அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் அனுஷ் என்ற வாடிக்கையாளரின் வீட்டிற்குச் சென்றார். அங்கேயே அனைவரும் இரவில் தங்கி பார்ட்டியைத் தொடரத் திட்டமிட்டனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 3:30 மணி முதல் 4:00 மணிக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில், நந்தனுக்கும் அவருடைய சக ஊழியர்களுக்கும் இடையே தனிப்பட்ட விஷயம் தொடர்பாக திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. மது மற்றும் போதைப்பொருள் பழக்கம் காரணமாக இந்த வாக்குவாதம் விரைவில் கடுமையான கை கலப்பாக மாறியது.
அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் குளியலறையில் நடைபெற்ற இந்த மோதலின் போது, எதிர்தரப்பினர் நந்தனை மிகக் கொடூரமாகத் தாக்கினர். அப்போது உடைந்த கண்ணாடிப் பாட்டில் மற்றும் சிங்க் தொட்டியின் பீங்கான் துண்டுகளால் நந்தனின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும் அவர் கழுத்து நெரித்துக் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் காவல்துறையினரின் முதற்கட்டப் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மோதலில் பலத்த காயமடைந்து நந்தன் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்தபோதிலும், அவருடன் இருந்தவர்கள் உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லவில்லை. நள்ளிரவு முழுவதும் ரத்தப்போக்குடன் அவர் அங்கேயே கிடத்தப்பட்டிருந்தார். காலை 10:30 மணியளவில் தூங்கி எழுந்த வாடிக்கையாளர் அனுஷ், நந்தன் மயங்கிக் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து உடனடியாக மருத்துவருக்கு வீடியோ கால் செய்து ஆலோசனை பெற்றார். பின்னர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஹெப்பலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். இருப்பினும், நந்தன் ஏற்கனவே அதிக ரத்தப்போக்கு காரணமாக உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
நந்தனின் தாய் மஞ்சுளா அளித்த புகாரின் பேரில், அம்ருதஹள்ளி காவல் நிலையப் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தாக்குதலில் ஈடுபட்ட விஸ்வநாத், சரத், நிஷாந்த் மற்றும் வீட்டின் உரிமையாளரான அனுஷ் ஆகிய 4 பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து காவலில் எடுத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து வடகிழக்கு மண்டல துணை ஆணையர் ஜி.கே.மிதுன் குமார் தலைமையிலான போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சம்பவம் நடந்த வீட்டில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருவதுடன், கொலையாளிகள் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியிருந்தனரா என்பதை உறுதிப்படுத்த அவர்களின் மாதிரி சோதனைகளும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கொண்டாட்டமாகத் தொடங்கிய இரவு துயரத்தில் முடிந்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.