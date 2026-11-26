மாநிலத்திற்குள் உள்ள உள்நாட்டுத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீருக்கு இவ்விதிமுறை பொருந்தாது. கிஷாவ் பல்நோக்குத் திட்டத்தின் கீழ், அணையின் நேரடிச் சேமிப்பில் 3.154 சதவீதத்திற்கு இணையான, தோராயமாக 42 மில்லியன் கன மீட்டர் நீர் இமாச்சலப் பிரதேசத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்குப் பிறகு எஞ்சும் உபரி மூல நீரை அண்டை மாநிலங்கள், அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்குச் சீரான கட்டணத்தில் வழங்குவதற்கான மாநிலக் கொள்கைக்கு இமாச்சலப் பிரதேச அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நீர் திட்டங்கள் உட்பட அனைத்துத் தற்போதைய மற்றும் வருங்கால நீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் திட்டங்களுக்கும் இந்தக் கொள்கை பொருந்தும்.
இந்தக் கொள்கையின் கீழ், உபரி மூல நீரின் மதிப்பீடு மற்றும் விநியோகத்திற்காக 1,000 கன அடிக்கு ரூ.100 என்ற ஆரம்பக் கட்டணத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலவும் விலைவாசி மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நீரின் பொருளாதார மதிப்பைப் பாதுகாக்கும் வகையில், மொத்த விலை குறியீட்டின் அடிப்படையில் இந்தக் கட்டணங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாற்றியமைக்கப்படும்.
மாநிலத்திற்குள் உள்ள உள்நாட்டுத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீருக்கு இவ்விதிமுறை பொருந்தாது. கிஷாவ் பல்நோக்குத் திட்டத்தின் கீழ், அணையின் நேரடிச் சேமிப்பில் 3.154 சதவீதத்திற்கு இணையான, தோராயமாக 42 மில்லியன் கன மீட்டர் நீர் இமாச்சலப் பிரதேசத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் யமுனைப் படுகை மாநிலங்களுக்கு இடையே கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் யமுனை நீரிலும் மாநிலத்திற்குப் பங்கு உள்ளது. இதில் லக்வார், கிஷாவ் மற்றும் ரேணுகா ஜி அணைத் திட்டங்களும் அடங்கும்.
அண்டை மாநிலங்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு உபரி நீரை வழங்க எந்தவொரு ஒப்பந்தத்திலும் ஈடுபடும்போது, மாநிலத்தின் நீண்டகால நிதி நலன்களைப் பாதுகாக்க வெளிப்படையான மற்றும் சீரான கட்டண நிர்ணய முறை அவசியம் என முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு தெரிவித்துள்ளார். மாநிலத்தின் குடிநீர், பாசனம், விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சித் தேவைகளே எப்போதும் முதன்மையான முன்னுரிமையாக இருக்கும் என்றும், இயற்கை வளங்கள் மாநிலத்தின் பொருளாதார வலிமைக்குப் பங்களிக்க உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.