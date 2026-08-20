இமாச்சல் அரசு பள்ளி: ஒரே அறையில் 5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்கள்

இமாச்சல பிரதேசம் மாநிலத்தின் காங்ரா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியின் கட்டிடம் பருவமழை காலத்தில் பாதுகாப்பற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஐந்து வகுப்புகளை சேர்ந்த 33 மாணவர்களுக்கான பாடங்கள் ஒரே ஒரு "பாதுகாப்பான அறையில்" நடத்தப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நூர்பூர் துணைப்பிரிவில் உள்ள கைரியான் அரசு ஆரம்ப பள்ளியில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக, இரண்டு ஆசிரியர்கள் சுழற்சி முறையில் அனைத்து வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகின்றனர் என்று அவர்கள் கூறினர். பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகள், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் ஆகியோர் கட்டிடத்தின் நிலை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதுகாப்பான அறையில் ஐந்து வகுப்புகளுக்கும் முறைப்படி பாடங்கள் நடத்தப்படுவதாக தலைமை ஆசிரியர் கேவல் சிங் தெரிவித்தார். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பே முதன்மையான கவலை என்று பள்ளி முதல்வர் அஜய் குப்தா கூறினார். கல்வித் துறையை பலமுறை அணுகியும், இதுவரை வெறும் உறுதிமொழிகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
பள்ளி கட்டிடம் பாதுகாப்பற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அது குறித்த அறிக்கை உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரத் தொடக்கக் கல்வி அதிகாரி வீணா சர்மா தெரிவித்தார். "நிதி கிடைத்தவுடன், பழைய கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படும்," என்று அவர் கூறினார்.
இந்த பள்ளி கட்டிடம் 1954-55 காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது; காலப்போக்கில் அது பழுதடைந்துள்ளது. தற்போது பாதுகாப்பானதாக கருதப்படும் ஒரே அறையில் ஒரு ஜன்னல் மட்டுமே உள்ளதால், ஐந்து வகுப்புகளை சேர்ந்த மாணவர்களையும் அங்கு அமர வைப்பது கடினமாக இருப்பதாக பள்ளி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பள்ளி அமைந்துள்ள நிலத்தின் உரிமை தொடர்பான சிக்கலும் மற்றொரு தடையாக இருப்பதாக உள்ளூர் மக்கள் கூறினர். அந்த நிலம் கல்வித் துறைக்கு பதிலாக வனத் துறையின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர்கள், புதிய பள்ளி கட்டிடத்திற்கான நிதியை அனுமதிக்கும் வகையில் அந்த நிலத்தை கல்வி துறைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.