இந்தியாவுக்கு அதிவேக இணைய வசதி அளிக்கத் தயார்: முகேஷ் அம்பானிக்கு ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் பதிலடி!

உலகப் பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க்கின் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம், இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் மூலம் அதிவேக இணைய சேவையை வழங்குவதற்கான அனுமதியைப் பெற தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், இந்தியப் பயனர்களின் பாதுகாப்புத் தரவுகளை உள்நாட்டிலேயே கையாள்வதற்கான பிரத்யேகக் கட்டமைப்பு வசதிகள் முழுமையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'எக்ஸ்' வலைதளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் ஸ்டார்லிங்க் சேவைக்கான உரிமம் கோரி அந்நிறுவனம் விண்ணப்பித்திருந்தது. ஆனால், இந்த அனுமதியை வழங்குவதைச் சில இந்தியப் பணக்காரர்கள் தடுத்து நிறுத்துவதாக எலான் மஸ்க் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், மத்திய அரசு மற்றும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ அதிபர் முகேஷ் அம்பானி ஆகியோரைக் குறிவைத்து அவர் விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.
இருப்பினும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாக எந்த ஒரு பாரபட்சமும் காட்டப்படவில்லை என்றும், பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படியே அனைத்தும் பரிசீலிக்கப்படுவதாகவும் மத்திய அரசு இந்தத் குற்றச்சாட்டுகளைத் திட்டவட்டமாக மறுத்தது.
எலான் மஸ்க்கின் குற்றச்சாட்டுக்குத் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டது.
அதில், "இந்தியத் தொலைத்தொடர்பு சந்தையில் நியாயமான முறையில் வர்த்தகப் போட்டியை எதிர்கொள்ள நாங்கள் எப்போதுமே அஞ்சுவதில்லை. ஆனால், நாட்டின் விதிகள் மற்றும் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டு முறைகள் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.
இந்த மோதல்களுக்கு இடையே ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விளக்கத்தில் முக்கிய விவரங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் இந்தச் சேவையைக் கொண்டு வருவதற்காகக் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்திய ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், தொழில்துறை மற்றும் செயல்பாட்டாளர்களுடன் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் நெருக்கமாகப் பணியாற்றி வருகிறது.
இந்தியப் பயனர்களின் தரவுப் பரிமாற்றத்தை மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் கையாள்வதற்காக, அதற்கான பிரத்யேக தொழில்நுட்ப அமைப்புகள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகள் முழுமையாக இந்தியாவிற்குள்ளேயே நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இந்த உள்கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் இந்திய அரசாங்கத்தின் உரிய அனுமதியைப் பெற்றே நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் இணைய வசதி இல்லாத தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கு அதிவேக இணையத்தைக் கொண்டு சேர்க்க ஸ்டார்லிங்க் தயாராக உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் இறுதி ஒப்புதல் கிடைக்கும் பட்சத்தில், இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ, ஏர்டெல் போன்ற உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் எலான் மஸ்க்கின் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்திற்கும் இடையே செயற்கைக்கோள் இணையச் சந்தையில் மிகக் கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.