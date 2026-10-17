மக்காச்சோளத் தோட்டத்திற்குள் மறைமுகமாக வளர்த்த கஞ்சா செடி: சொட்டு நீர் பாசனக் கோளாறால் சிக்கிய விவசாயி!

மக்காச்சோளப் பயிர்களுக்கு நடுவே மிக நேர்த்தியாக மறைத்து, பல ஆண்டுகளாகப் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து வந்த விவசாயி ஒருவரை ஆந்திரப் பிரதேச காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
எப்போதும் சரியாகச் செயல்பட்டு வந்த சொட்டு நீர் பாசன அமைப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய தொழில்நுட்பக் கோளாறு, இந்த மிகப்பெரிய ரகசியக் குற்றத்தை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் மாவட்டத்தில் உள்ள துத்தலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு விவசாயிக்குச் சொந்தமாக 9.5 ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது.
இதில் 2 ஏக்கர் பரப்பளவில், சுமார் 6 அடி உயரத்திற்கு வளரக்கூடிய மக்காச்சோளப் பயிர்களை அவர் பயிரிட்டிருந்தார். வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு மக்காச்சோளத் தோட்டம் போலத் தெரிந்த அந்த நிலத்திற்குள், யாரும் எளிதில் கண்டறிய முடியாதபடி 1,731 கஞ்சா செடிகளை அவர் ரகசியமாக வளர்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த கஞ்சா செடிகளுக்குத் தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உரங்களை தங்கு தடையின்றி வழங்க நவீன சொட்டு நீர் பாசன முறையையும் அவர் அமைத்திருந்தார்.
சமீபத்தில் இந்தத் தோட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சொட்டு நீர் பாசனக் கருவி திடீரென பழுதடைந்தது. இந்தக் கோளாறை சரிசெய்வதற்காகவோ அல்லது தண்ணீர் கசிவு காரணமாகவோ அருகில் இருந்தவர்களுக்குத் தோட்டத்தில் கஞ்சா செடிகள் இருப்பது தெரியவந்தது. இது குறித்து காவல் துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று ஆந்திரப் பிரதேச காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது மக்காச்சோளப் பயிர்களுக்கு நடுவே செழிப்பாக வளர்ந்திருந்த 1,731 கஞ்சா செடிகளைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக அந்த விவசாயியைக் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இப்பகுதியில் கஞ்சா சாகுபடியைத் தடுப்பதற்காக, சில நாட்களுக்கு முன்புதான் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் பிரிவினர் அந்தப் பகுதி முழுவதும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
ஆனால், கஞ்சா செடிகள் மக்காச்சோளப் பயிர்களுக்குள் மிகச் சரியாக மறைக்கப்பட்டிருந்ததால், அப்போது அதிகாரிகளின் கண்களுக்கு மக்காச்சோளம் மட்டுமே தெரிந்துள்ளது. இதனால் அவர்கள் ஏமாந்து திரும்பியுள்ளனர்.
தற்போது கஞ்சா செடிகள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, அந்த விவசாயிக்குக் கஞ்சா விதைகள் எங்கிருந்து கிடைத்தன, இதன் பின்னணியில் உள்ள கடத்தல் கும்பல் யார் என்பது குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.