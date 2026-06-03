1,200 கோடி டாலர் தங்கத்தை ரிசர்வ் வங்கி விற்றுவிட்டதா? நிதி அமைச்சகம் மறுப்பு!

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து வரும் இறக்குமதி செலவினங்களுக்கு மத்தியில் நாட்டின் அந்நிய செலாவணிக் கையிருப்பை தக்க வைக்கும் முயற்சியாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சுமார் 12 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான கையிருப்பில் உள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது. இந்த தகவலை மத்திய நிதி அமைச்சகம் மறுத்துள்ளது.
நாட்டின் அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பை தக்க வைக்கும் முயற்சியாக, ரிசர்வ் வங்கி கடந்த 22-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இரண்டு வார காலப்பகுதியில் சுமார் 12 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்ததாக ஒரு செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கை கூறியிருந்தது.
அத்தகைய அறிக்கையை மத்திய வங்கி மறுத்துள்ளதாக நிதி அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதற்கிடையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான சமீபத்திய வருடாந்திர அறிக்கை, அந்த நிதியாண்டில் மத்திய வங்கியின் தங்கக் கையிருப்பு உண்மையில் அதிகரித்துள்ளதைக் காட்டுகிறது. இது, அந்த விலைமதிப்புள்ள தங்கம் பெருமளவில் விற்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தகவல்களுக்கு முரணாக உள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கியின் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, "மார்ச் 31, 2025 நிலவரப்படி 879.58 மெட்ரிக் டன்னாக இருந்த ரிசர்வ் வங்கியின் மொத்தத் தங்க இருப்பு, மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி 880.52 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்ந்து, அந்த ஆண்டில் 0.94 மெட்ரிக் டன் தங்கம் அதிகரித்துள்ளது."
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, 2026 நிதியாண்டில் தனது தங்கக் கையிருப்பைக் குறைக்காமல், அதிகரித்துள்ளதையே தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
மத்திய வங்கியிடம் உள்ள மொத்த 880.52 மெட்ரிக் டன் தங்கத்தில், 312.32 மெட்ரிக் டன் தங்கம் வெளியீட்டுத் துறையின் சொத்துக்களாகவும், மீதமுள்ள 568.20 மெட்ரிக் டன் தங்கம் வங்கித் துறையின் கீழும் பராமரிக்கப்பட்டதாக அந்த அறிக்கை மேலும் குறிப்பிடுகிறது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆண்டு கணக்குகள், உலகளாவிய தங்க விலைகளின் உயர்வு மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, அதன் தங்க இருப்புகளின் மதிப்பில் கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. வங்கித் துறையின் சொத்தாக உள்ள தங்கத்தின் மதிப்பு, 2026 நிதியாண்டில் 63.6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.