அரியானா : 7 வயதில் காது கேட்கும் திறனை இழந்த வாலிபர் Everest Base Camp சென்று சாதனை!

கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,364 மீட்டர் உயரத்தில், ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து, கடுமையான குளிரும், சவாலான மலைப்பாதைகளும் நிறைந்த எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் பகுதியைச் சென்றடைந்து, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறார் அரியானாவைச் சேர்ந்த பிரதீப் முண்டேஜா.
தனது 7 வயதிலிருந்தே முழுமையாகக் காது கேட்கும் திறனை இழந்த பிரதீப், இமாலய மலைத்தொடரில் 130 கிலோமீட்டர் தூரத்தைக் கடந்து இந்த இமாலய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
அரியானா மாநிலம் கர்னாலில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் வட்டார அலுவலகத்தில் முதன்மை மேலாளராகப் பணியாற்றி வரும் பிரதீப் முண்டேஜாவிற்கு, எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் செல்வது என்பது ஓராண்டு காலக் கனவாகும்.
அக்டோபர் 13 அன்று தனது இலக்கை அடைந்து அவர் இச்சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். இதற்காகப் பல மாதங்களாகக் கடுமையான உடற்பயிற்சி, நடைப்பயிற்சி மற்றும் மன ரீதியான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு தன்னைத் தயார்படுத்தியுள்ளார்.
கடுமையான செங்குத்தான மலைப்பாதைகள், உறைபனி குளிர், கணிக்க முடியாத வானிலை மற்றும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் எனப் பல சவால்களை எதிர்கொண்டே இவர் இந்த இலக்கை எட்டியுள்ளார்.
தனது இந்த சாதனைப் பயணம் குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதீப் முண்டேஜா கூறியிருப்பதாவது, 'எனது 7 வயதில் இருந்தே எனக்குக் காது கேட்காது. சவால்கள் என்பது நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம், ஆனால் அதுவே நம் இலக்கைத் தீர்மானிப்பதாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதை எனது வாழ்க்கை முழுவதும் நான் கற்றுக் கொண்டேன்.
இந்த மலைப்பயணம் எங்களது சகிப்புத்தன்மையையும், கடுமையான குளிரையும் சோதித்தது. இருந்தாலும், இது எனக்கு வாழ்நாள் முழுமைக்கும் மறக்க முடியாத நினைவுகளையும், மனிதநேயத்தையும் கற்றுக்கொடுத்துள்ளது.
முறையான தயாரிப்பும், விடாமுயற்சியும், முதல் அடி எடுத்து வைக்கும் துணிச்சலும் இருந்தால் எப்பேர்ப்பட்ட கடினமான இலக்குகளையும் சாதிக்கலாம் 'கனவுகளுக்கு ஒருபோதும் காலாவதி தேதி கிடையாது'.
மேலும், இந்தப் பயணத்தில் தமக்கு உறுதுணையாக இருந்த சக ஐந்து குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அவர் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதீப் முண்டேஜாவின் இந்த அசாத்திய சாதனையைப் பாராட்டி, அவர் பணியாற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி தனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது. மாற்றுத்திறனைப் பொருட்படுத்தாமல் பிரதீப் நிகழ்த்திய இந்தச் சாதனை ஒட்டுமொத்த 'PNB' குடும்பத்திற்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணம் என்று அந்த வங்கி நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தன் உடல்நிலைக் குறைபாட்டை ஒரு தடையாகக் கருதாமல், மன உறுதியால் இமாலயத்தின் உச்சியைத் தொட்டுள்ள பிரதீப்பின் இந்தச் சாதனை உலகெங்கிலும் உள்ள பலருக்கும் ஊக்கமளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.