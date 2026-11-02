பிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: ஒரே ஒரு 'Hi' மெசேஜ் போதும்.. வாட்ஸ்அப்பில் கணக்கு விவரங்கள்!

பிஎஃப் பேலன்ஸ் மற்றும் பாஸ்புக் விவரங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் அறியும் புதிய சேவையை இபிஎஃப்ஓ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனினும், இந்த புதிய சேவையில் ஆரம்பக்கட்ட தொழில்நுட்பத் தடைகளும் தாமதங்களும் ஏற்பட்டு வருவதால் பயனர்கள் சற்றுப் பொறுமை காக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ, சந்தாதாரர்கள் தங்களது பிஎஃப் கணக்கு இருப்பு, பாஸ்புக் மற்றும் பரிவர்த்தனை விவரங்களை உடனடியாகப் பெறும் வகையில் புதிய வாட்ஸ்அப் சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் அலுவலகங்களுக்கு அலையாமல் அல்லது வலைதளங்களில் சிரமப்படாமல் மொபைல் போனிலேயே அனைத்து விவரங்களையும் எளிதாகப் பெற முடியும்.
இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்த சந்தாதாரர்கள்+91 8796441800 என்ற இபிஎஃப்ஓ-வின் வாட்ஸ்அப் எண்ணை தங்கள் தொலைபேசியில் சேமித்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அதில் 'Hi' எனச் செய்தி அனுப்பினால், பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் யுஏஎன் (UAN) எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சரிபார்ப்புப் பணிகள் நடைபெறும். சரிபார்க்கப்பட்டதும், பிஎஃப் பேலன்ஸ் பார்ப்பது, பாஸ்புக் பதிவிறக்கம் செய்வது போன்ற பல்வேறு சேவைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். மேலும், செயலற்ற சில கணக்குகளுக்குத் தானியங்கிப் பணம் செலுத்தும் முறையையும் இபிஎஃப்ஓ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
புதிய சேவை தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், தற்போது இந்த வாட்ஸ்அப் சாட்போட் சேவையில் சில தாமதங்களும் தொழில்நுட்பப் பிழைகளும் ஏற்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் பயனர்கள் உடனடியாகத் தங்களது கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்க்க முற்படும்போது சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது. எனவே, சேவைகள் முழுமையாகச் சீராகும் வரை பயனர்கள் சற்றுப் பொறுமை காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.