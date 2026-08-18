குருகிராமில் மலைபோல் குவிந்த குப்பைகள்: பொதுமக்கள் கடும் அவதி..!

அரியானா மாநிலத்தில் உள்ள குருகிராம் மாநகராட்சி கண்ட்ஸா (Khandsa) பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் இரண்டாம் நிலை குப்பை சேகரிப்பு மையத்திலிருந்து (SCP) பல மாதங்களாகக் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படாததால், அங்கு குப்பைகள் மலைபோல் குவிந்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நகரம் முழுவதும் உள்ள இரண்டாம் நிலை குப்பை சேகரிப்பு மையங்களில் (SCPs) குப்பைகள் மலைபோல் குவிந்து வருவதை மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். குப்பைகளை அகற்றுவதில் ஏற்படும் கடும் தாமதத்தால், குடியிருப்புப் பகுதிகள் சுகாதாரமற்ற சூழலாகவும், நோய்க்கிருமிகள் பெருகும் இடமாகவும் மாறியுள்ளதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
குருகிராம் மாநகராட்சி (MCG) அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, நகரின் 14 சேகரிப்பு மையங்களில் 12 மையங்கள் தற்போது செயல்பட்டு வருகின்றன. பிரேம் பூரியில் உள்ள மையம் சில மாதங்களுக்கு முன்பே மூடப்பட்டது. செக்டார் 70-ல் உள்ள டுலிப் சௌக் (Tulip Chowk) அருகிலுள்ள மையமும் மூடப்பட்டு, அங்கிருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய குப்பைகள் இனி 'பெரி வாலா பாக்' (Beri Wala Bagh) பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டு அகற்றப்படவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வீடு வீடாகச் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், பதப்படுத்துவதற்காக பந்த்வாரி (Bandhwari) பகுதிக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னதாக, தரம் பிரிப்பதற்காகக் கொண்டு வரப்படும் இடைநிலை மையங்களாக இந்த SCP-கள் செயல்படுகின்றன.
கண்ட்ஸா பகுதியில், உள்ளூர் சேகரிப்பு மையத்திலிருந்து பல மாதங்களாகக் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படாததால், அங்கு குப்பைகள் பெருமளவில் குவிந்துள்ளதாக மக்கள் கூறினர்.
"நான் அந்தச் சேகரிப்பு மையத்திற்கு அருகில் வசிக்கிறேன். குப்பைகள் போதுமான அளவு அகற்றப்படாததால் அங்கு குப்பைகள் மலைபோல் குவிந்துள்ளதை நான் கவனித்திருக்கிறேன்," என்று அப்பகுதிவாசியான பிரசாந்த் குமார் கூறினார்.
சமீபத்திய மாதங்களில் பலமுறை தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டதால், இந்த இடம் தீ விபத்து அபாயம் கொண்ட இடமாகவும் மாறியுள்ளது. கண்ட்ஸா மையத்தில் ஒரே வாரத்தில் இரண்டு முறை தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டதாகவும், ஒவ்வொன்றையும் அணைக்க 24 மணி நேரத்திற்கும் மேலான நேரம் தேவைப்பட்டதாகவும் பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியாகின.
செக்டார் 110 மற்றும் பாலம் விஹார் (Palam Vihar) பகுதிகளிலிருந்தும் இதேபோன்ற புகார்கள் எழுந்துள்ளன. அங்குள்ள 'பாஜ்கேரா' (Bajghera) சேகரிப்பு மையத்தில், குப்பை சேகரிப்பிற்கும் அதை அகற்றுவதற்கும் இடையே பெரும் இடைவெளி (சமச்சீரற்ற நிலை) இருப்பதாக மக்கள் தெரிவித்தனர்.
"குப்பையைக் கொட்டுவதற்கு ஐந்து லாரிகள் வந்தால், அதை அகற்றுவதற்கு ஒரே ஒரு லாரி மட்டுமே வருகிறது. மழைக்காலத்தில் நிலைமை இன்னும் மோசமாகிறது. அந்த இடம் முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கிவிடுவதால், அப்பகுதி மக்களுக்கும் அங்கு பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கும் அது ஆபத்தானதாகவும் சுகாதாரமற்றதாகவும் மாறுகிறது" என்று செக்டார் 110-ஐச் சேர்ந்த பாரத் நைன் கூறினார்.
செக்டார் 21-ல், கார்டர்புரி (Carterpuri) சேகரிப்பு மையத்தில் தண்ணீர் தேங்கியதால், பல நாட்களாக வீடு வீடாகச் சென்று குப்பை சேகரிக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டது. "மழைநீரால் அந்த இடத்தின் நிலை மோசமாக இருந்ததால், புதிதாகக் குப்பைகளைக் கொட்ட முடியவில்லை என்று தொழிலாளர்கள் கூறினர்" என்று செக்டார் 21 குடியிருப்போர் நலச் சங்கத்தின் (RWA) பொதுச் செயலாளர் குந்தன் லால் சர்மா தெரிவித்தார். தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னரே அந்த இடத்தில் குப்பைகளைக் கொட்டும் பணியை மீண்டும் தொடங்க முடிந்தது என்று ஷர்மா மேலும் கூறினார்.
NH-48 சாலையில் அமைந்துள்ள, நகரத்தின் மிகப்பெரிய குப்பை சேகரிப்பு மையமான பெரி வாலா பாக், குடியிருப்பு வளாகங்களிலிருந்து வெறும் 100 மீட்டர் தொலைவில் மட்டுமே உள்ளது என்றும், அங்கு டிராக்டர்கள் தாறுமாறாக நிறுத்தப்பட்டு போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்துகின்றன என்றும் அப்பகுதிவாசிகள் குற்றம் சாட்டினர்.