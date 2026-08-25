வெங்காய விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த ‘கந்தா எக்ஸ்பிரஸ்’ சரக்கு ரெயில்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நடவடிக்கை!

நாடெங்கிலும் சமையல் அத்தியாவசியப் பொருளான வெங்காயத்தின் சில்லறை விற்பனை விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், விலையைக் கட்டுப்படுத்தவும் சந்தையில் விநியோகத்தைச் சீர்செய்யவும் மத்திய அரசு 'கந்தா எக்ஸ்பிரஸ்' சிறப்புச் சரக்கு ரெயில்களை இயக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் மேற்பார்வையில் இந்த நடவடிக்கை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களாக நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் வெங்காயத்தின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. அகில இந்திய அளவில் வெங்காயத்தின் சராசரி சில்லறை விலை கிலோவுக்கு ரூ.42 முதல் ரூ.44 வரை உயர்ந்துள்ள நிலையில், டெல்லியிலும் சென்னையிலும் கிலோ ரூ.58 முதல் ரூ.65 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட உற்பத்தி மையங்களில் நிலவும் வரத்து குறைவே இந்த விலை உயர்வுக்கு முதன்மைக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
விலை ஏற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள அரசு கையிருப்பு மையங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான டன் வெங்காயத்தைச் சிறப்புச் சரக்கு ரெயில்கள் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக சென்னை, மதுரை, டெல்லி, எர்ணாகுளம் மற்றும் கவுகாத்தி ஆகிய முக்கிய நுகர்வு நகரங்களுக்கு இந்த ரெயில்கள் மூலம் வெங்காயம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
ரெயில்கள் மூலம் வரும் வெங்காயம் நேரடியாக மொத்த விற்பனைச் சந்தைகளுக்கும் மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்படும். இதன் மூலம் வெளிச்சந்தையில் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் பற்றாக்குறை தவிர்க்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் வெங்காயம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பட்சத்தில் மேலும் பல நகரங்களுக்கும் இந்த சேவை விரிவாக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.