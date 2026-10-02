தீப்கேவுக்கு நடிகர் நசிருதீன் ஷா ஆதரவு முதல் அதிஷி அரெஸ்ட் வரை.. ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டம் ஹைலைட்ஸ்

இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, மும்பையின் சிவாஜி பூங்காவில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.
மும்பையின் சிவாஜி பூங்காவில் நேற்று மாலை 4 மணிக்கு 'ஜெயில் பரோ அந்தோலன்' - 'சிறை நிரப்பும் போராட்டம்' தொடங்கப்படும் என அபிஜித் திப்கே அறிவித்தார்.
அதன்படி தொடங்கிய போராட்டத்தில் நடிகர் நசிருதீன் ஷா மற்றும் பாடகர் விஷால் தத்லானி ஆகியோரும் இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். நசிருதீன் ஷா, சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவுக்கு நேரில் ஆதரவு தெரிவித்தார்.
போராட்டக்காரர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தங்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்தியதோடு, தேர்தல் நடைமுறையில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டினர்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என சிஜேபி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியல் மற்றும் சிறப்புத் தீவிர மறுஆய்வு (எஸ்ஐஆர்) செயல்முறையில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக அக்கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
போராட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பெருமளவிலான காவல்துறை குவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தங்களது போராட்டம் சுதந்திரமானது என்றும், அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ள தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் கலந்துகொள்ளப் போவதில்லை என்றும் அக்கட்சி வலியுறுத்துகிறது.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பல்வேறு வகையான சுவரொட்டிகளும் பதாகைகளும் காணப்பட்டன.
போராட்டக்காரர்கள், "ஞானேஷ் சகோ, ராஜினாமா செய்யுங்கள்" போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை காட்சிப்படுத்தினர்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் திரைப்பட வசனங்கள் மற்றும் நையாண்டி மீம்கள் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டன.
சிவாஜி பூங்காவில் தலைமை நீதிபதியின் போராட்டத்திற்கு மத்தியில், 'ஜென் நெக்ஸ்ட் மும்பை' என்ற குழுவும் எதிர் போராட்டம் நடத்தியது.
அரசியலமைப்பை ஒழிக்க அபிஜீத் திப்கே அழைப்பு விடுப்பதாக அக்குழுவைச் சேர்ந்த போராட்டக்காரர் ஒருவர் குற்றம் சாட்டினார்.
அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்கவும் மதிக்கவும் தங்கள் குழு அமைதியான முறையில் போராடுவதாக அந்தப் போராட்டக்காரர் கூறினார்.
இதற்கிடையில், தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஏற்கனவே பதிலளிக்கப்பட்டுவிட்டதாக மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக, டெல்லியிலும் நேற்று போராட்டம் நடைபெற்றது.
ஜந்தர் மந்தரில் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகளால் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர்களான அதிஷி, சஞ்சய் சிங் மற்றும் மனிஷ் சிசோடியா ஆகியோரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
எஸ்ஐஆர் செயல்முறையில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர்.
அதிஷி உட்பட 500க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதன் மத்தியில் மும்பை, டெல்லி மற்றும் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் வரும் நாட்களில் போராட்டம் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.