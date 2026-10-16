பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சரஸ்வதி பூஜைக்கு திறந்திருக்கும் சபரிமலை கோயில் நடை!

துலாம் மாத பூஜைக்காக, கேரளத்தின் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை நாளை (அக்.17) மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் மற்றும் தேவஸ்வம் அமைச்சர் கே.முரளிதரன் ஆகியோர் தரிசனத்திற்காக கோயிலுக்கு வருகை தர உள்ளனர்.
நாளை மாலை கருவூல நடை திறக்கப்பட்டு தீபம் ஏற்றப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து மறுநாள் காலை 5 மணிமுதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவர்.
அக்டோபர் 22 அன்று இரவு 10 மணிக்கு ஐப்பசி மாத பூஜைகள் நிறைவடைந்து நடை சாத்தப்படும்.
மேலும் அய்யப்பன் மற்றும் மாளிகைப்புறத்தம்மன் கோயில்களுக்கான பிரதான அர்ச்சகர்களைத் (மேல்சாந்திகள்) தேர்ந்தெடுப்பதற்கான குலுக்கலும் நாளை மறுநாள் (அக்.18) நடைபெற உள்ளது.
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜைக்கு கோயில் நடை திறந்திருக்கும்.