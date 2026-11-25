இந்தியாவின் முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட்டின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (CEO) கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அந்நிறுவனத்துடனான தனது 11 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பதவி விலகியுள்ளார். நிறுவனத்தின் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டிற்கான தயாரிப்புகள் நடைபெற்று வரும் முக்கியமான காலகட்டத்தில் அவர் எடுத்துள்ள இந்த முடிவு, தொழில்நுட்ப மற்றும் வர்த்தக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதிய நிரந்தர சிஇஓ நியமிக்கப்படும் வரை, நிறுவனத்தின் தலைமைத் தயாரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிகாரி பாலாஜி தியாகராஜன் இடைக்காலப் பொறுப்பைக் கவனிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படுவதற்காகப் பல ஆண்டுகளாகத் தயாராகி வருகிறது. பல சுற்று ஐபிஓ திட்டமிடல்களில் கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி முக்கியப் பங்காற்றிய போதிலும், பங்கு வெளியீட்டிற்கான உறுதியான காலக்கெடு இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மை நிறுவனத்தின் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பங்கு உரிமைத் திட்டங்கள் மூலம் கிடைக்க வேண்டிய பணப்பலன்கள் தாமதமாவதும் ஊழியர்களிடையே கவலையை அதிகரித்துள்ள நிலையில், கடந்த ஓராண்டில் பல உயர் அதிகாரிகளும் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
அமேசான் நிறுவனத்துடன் மட்டுமே போட்டியிட்டுக் கொண்டிருந்த பிளிப்கார்ட், தற்போது பல முனைகளில் கடும் சவால்களைச் சந்தித்து வருகிறது. பிளிங்கிட், செப்டோ, ஸ்விகி இன்ஸ்டாமார்ட் போன்ற விரைவு வர்த்தக நிறுவனங்கள் நுகர்வோரின் வாங்கும் பழக்கத்தை மாற்றியுள்ளன. மறுபுறம், மீஷோ நிறுவனம் குறைந்த விலை சந்தையில் கணிசமான வாடிக்கையாளர்களைத் தன்வசப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் போட்டியைச் சமாளிக்க பிளிப்கார்ட் தனது 'மினிட்ஸ்' சேவையை விரிவுபடுத்தியும், உணவு விநியோகம் போன்ற புதிய பிரிவுகளில் கவனம் செலுத்தியும் வருகிறது. இந்த அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்குப் புதிய தலைமையின் அணுகுமுறை தேவைப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது.
2013-ம் ஆண்டு பிளிப்கார்ட்டில் இணைந்த கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, இடையில் டைகர் குளோபல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிவிட்டு 2016-ல் மீண்டும் திரும்பினார். 2017-ல் சிஇஓ-வாகவும், 2018-ல் குழும சிஇஓ-வாகவும் பொறுப்பேற்றார். நிறுவனர்களின் வெளியேற்றம், வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் 16 பில்லியன் டாலர் கையகப்படுத்தல் போன்ற இக்கட்டான சூழல்களில் நிறுவனத்தைத் திறம்பட வழிநடத்தினார். அவரது தலைமையின்கீழ் பிளிப்கார்ட்டின் வர்த்தகம் ஐந்து மடங்கிற்கும் மேலாக வளர்ச்சியடைந்ததுடன், 'பிக் பில்லியன் டேஸ்' இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் விற்பனைத் திருவிழாவாக உருவெடுத்தது. அவரது இந்த வெளியேற்றம், பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாகவும், புதிய மாற்றத்திற்கான தொடக்கமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.