ஹல்த்வானி 'சுத்திகரிப்பு' கருத்து தொடர்பாக ராகுல் காந்தி மீது FIR

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி (AICC) தலைவர் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு மத சடங்கிற்கு, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சாதிய சாயம் பூசியதாக வால்மீகி சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அவர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
குழுக்களுக்கு இடையே பகையை தூண்டுதல் மற்றும் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் நோக்கத்துடன் வேண்டுமென்றே செய்யப்படும் செயல்கள் தொடர்பான 'பாரதிய நியாய சன்ஹிதா' (BNS) சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் இந்த FIR பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 'பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், 1989'-இன் பிரிவுகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியது.
ஜவஹர் நகரை சேர்ந்தவரும், 'ஸ்ரீ ராம் சேனா தர்மார்த் சேவா நியாஸ்' அமைப்பின் உறுப்பினருமான அமித் குமார், ஹல்த்வானி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரில், அந்த "சடங்கு மற்றும் தூய்மை பணி"யின் போது தான் அங்கிருந்ததாகவும், ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதியன்று டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்த கருத்துகள் தங்கள் சமூகத்தின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
அந்தச் சடங்கில் ஈடுபட்டவர்களை "தீண்டாமையை கடைப்பிடிப்பவர்கள்" மற்றும் "தலித் விரோதிகள்" போல காந்தி சித்தரித்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
தாங்கள் பட்டியல் சாதி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்றும், பட்டியல் சாதியினர் உட்பட சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள் அந்த சடங்கில் ஈடுபட்டதாகவும் குமார் தனது புகாரில் தெரிவித்தார். மேலும், அந்த சடங்கிற்கும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் சாதிக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
ஆகஸ்ட் 8 அன்று ஹல்த்வானியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பொதுக்கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார். அதை தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 11 அன்று அங்கு சிலர் 'சுத்திகரிப்பு யாகம்' நடத்தியதாக கூறப்பட்டதை தொடர்ந்து அரசியல் சர்ச்சை வெடித்தது.
இந்தச் சம்பவத்தை பா.ஜ.க.வின் தலித் விரோத மனப்பான்மையின் வெளிப்பாடு என்று காங்கிரஸ் விமர்சித்த நிலையில், பா.ஜ.க. தனது செயலை நியாயப்படுத்தியது. கார்கேவின் பேரணிக்குப் பிறகு அந்த இடம் குப்பைகள் நிறைந்ததாக இருந்ததாகவும், மத வழிபாட்டு தலத்திற்கு பொருத்தமற்ற முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டதாகவும் பா.ஜ.க. தரப்பில் கூறப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 29 அன்று டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், காந்தி இந்த சம்பவத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்ததுடன், அந்த "சுத்திகரிப்பு" நடவடிக்கைக்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது SC/ST சட்டத்தின் கீழ் FIR பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.