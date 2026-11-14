போலி நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மூலம் 129 வலைதளங்கள் முடக்கம்: தொலைத்தொடர்பு செயலாளருக்கு பிரதமர் அலுவலகம் அவசர அழைப்பு

போலி நீதிமன்ற உத்தரவுகளைக் கொண்டு 129 வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது தொடர்பாகப் பிரதமர் அலுவலகம் (PMO) தொலைத்தொடர்புச் செயலாளர் அமித் அகரா அரசை அவசரமாக அழைத்து விளக்கம் கேட்டுள்ளது. நாட்டின் இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசு அதிகாரத்தின் மீது ஏற்பட்டுள்ள இந்த குறைபாடு குறித்துத் தற்போது உயர்மட்ட அளவில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இணைய வழியில் சட்டவிரோத சூதாட்டத்தில் ஈடுபடும் தளங்களை முடக்குவதற்காகத் தொலைத்தொடர்புத் துறை கடந்த ஜூலை மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் இரண்டு முக்கிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்திருந்தது. ராஜஸ்தான் மற்றும் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றங்களின் பெயரில் வழக்கறிஞர்கள் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட அந்தப் போலியான நீதிமன்ற உத்தரவுகளை நம்பி அதிகாரிகள் இணைய சேவை வழங்குநர்களுக்குத் தடை உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளனர். இந்தத் தவறான நடவடிக்கையின் காரணமாகப் பெரும்பாலும் சட்டவிரோத பந்தயத் தளங்கள் உட்பட மொத்தம் 129 வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், தாங்கள் அத்தகைய உத்தரவுகள் எதையுமே பிறப்பிக்கவில்லை என்று சம்பந்தப்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தனர். நீதிமன்றங்களின் பெயர்கள், முத்திரைகள் மற்றும் கியூஆர் கோடுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் துல்லியமாகத் துரோகிகளால் ஜோடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கடந்த நவம்பர் 6ஆம் தேதி காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருவதுடன், இது தொடர்பான ஆவணங்களைக் கேட்டுத் தொலைத்தொடர்புத் துறைக்கு 24 கேள்விகளைக் கொண்ட பட்டியலையும் அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில் தீவிரத் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்ட பிரதமர் அலுவலகம், வேறு மாநிலத்திற்குப் பயணமாகச் சென்றிருந்த தொலைத்தொடர்புச் செயலாளர் அமித் அகரா அரசை உடனடியாகத் தன் பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு நேரில் ஆஜராகுமாறு உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து, இத்தகைய பெரிய அளவிலான மோசடி எப்படி அரங்கேறியது என்பது குறித்துத் தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம் தனது உள்விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற போலி ஆவணங்கள் மூலம் பொதுமக்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வமான வலைதளங்கள் பாதிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க, பாதுகாப்புச் சரிபார்ப்பு முறைகளை மேலும் பலப்படுத்தவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.