"பறவைகள் கூட எங்களை விசித்திரமாகப் பார்க்கின்றன" : 20-வது மாடி வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யம்!

உயரமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பது என்பது நகரத்தின் அழகிய காட்சிகளையும், கீழே நடக்கும் சலசலப்புகளிலிருந்து ஒரு தனிமையையும் தரக்கூடும். ஆனால் தரைமட்டத்திலிருந்து பல மாடிகளுக்கு மேலே வாழ்வது என்பது அதன் சொந்த விசித்திரமான மற்றும் தனித்துவமான அனுபவங்களுடன்தான் வருகிறது.
ஒரு சுவாரசியமான அனுபவத்தை, பெண் நிறுவனரான சாக்ஷி சர்மா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோவாகப் பகிர்ந்துள்ளார். 20-வது மாடியில் வசிப்பது எவ்வளவு விசித்திரமானது என்பதை அவர் நகைச்சுவையுடன் விவரித்துள்ளது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சாக்ஷி சர்மா தனது இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோவில், இவ்வளவு உயரத்தில் குடியேறுவதற்கு முன்பு தான் எதிர்பார்க்காத சில எதார்த்தமான விஷயங்களை பட்டியலிட்டுள்ளார்.
"20-வது மாடியில் வாழ்வது எவ்வளவு விசித்திரமானது என்று யாரும் உங்களிடம் முன்பே சொல்வதில்லை. மிக உயரமான மாடி என்றால் அங்கு ஊசி விழும் அமைதி நிலவும் என்று நான் நினைத்தேன்.
ஆனால் இங்கு, கீழே விழும் ஒவ்வொரு ஊசியின் சத்தம் கூட மிகத் தெளிவாகக் கேட்கிறது. இதுதான் இயற்பியல்.
பொதுவாக நாம் பார்க்கும் சாதாரண விஷயங்கள் கூட 20-வது மாடி உயரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட அனுபவத்தைத் தருவதாக சாக்ஷி கூறுகிறார்.
"வழக்கமாக ஒரு ராக்கெட் பட்டாசு வெடித்து சத்தம் வந்தால், நாம் அனைவரும் வானத்தை நோக்கி மேலே பார்ப்போம் அல்லவா? ஆனால் நாங்கள் பட்டாசு வெடிப்பதைப் பார்க்கக் கீழே குனிந்து பார்க்க வேண்டும்.
சில நேரங்களில் வான்வெளியில் பறக்கும் ஹெலிகாப்டர்கள் கூட தங்களது கண் மட்டத்திற்கு இணையாகப் பறப்பதாக அவர் ஆச்சரியத்துடன் குறிப்பிடுகிறார்.
இவ்வளவு உயரமான மாடியில் வாழ்வதில் அழகிய காட்சிகள், வசதிகள் எனப் பல இருந்தாலும், அங்கு வசிப்பவர்களின் மிகப்பெரிய பயம் உயரத்தைப் பற்றியதோ அல்லது காற்றின் வேகத்தைப் பற்றியதோ அல்ல என்று சாக்ஷி தெளிவுபடுத்துகிறார்.
"எங்களின் மிகப்பெரிய பயம் என்ன தெரியுமா? ஒருவேளை குடியிருப்பில் உள்ள இரண்டு லிப்டுகளும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்வதை நிறுத்தினால் என்ன ஆகும் என்பதுதான்! நினைத்துப் பார்க்கவே பயமாக இருக்கிறது."
வீடியோவின் இறுதியில் நகைச்சுவையாகப் பேசியுள்ள அவர், தங்களது உயரத்திற்குப் பறந்து வரும் பறவைகள் கூட தங்களை ஒரு விசித்திரமான விலங்கினத்தைப் போலப் பார்ப்பதாக தெரிவித்தார்.
"பறவைகள் எங்களைப் பார்க்கும்போது, 'மனிதர்களே, நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு உயரத்திற்கு மேலே வந்தீர்கள்? என்ன செய்கிறீர்கள்?' என்று குழப்பத்துடன் கேட்பது போல இருக்கிறது" எனச் சிரித்துக்கொண்டே உரையாடினார்.
இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, பல அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாசிகள் தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்:
இணையவாசி ஒருவர், "பட்டாசுகளைக் கீழே குனிந்து பார்ப்பதைப் பற்றி நான் இதுவரை யோசித்ததே இல்லை, மிகவும் புதுமையாக உள்ளது" எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
மற்றொருவர், "பறவைகள் மனிதர்களைப் பார்க்கும் பகுதி என்னை மிகவும் சிரிக்க வைத்தது" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"இரண்டு லிப்டுகளும் ஒரே நேரத்தில் பழுதடைவதை நினைத்துப் பாருங்கள், அதுதான் உண்மையான திரில்லர்" என்று மற்றொரு பயனர் கமெண்ட் செய்துள்ளார்.
நகரமயமாதலால் உயர்ந்து வரும் அடுக்குமாடி கலாச்சாரத்தில், உயரமான மாடி வாழ்க்கையின் எதார்த்தமான நிறைகுறைகளை இந்த வீடியோ அழகாகப் பிரதிபலிக்கிறது.