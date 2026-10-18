பஞ்சாபில் அதிவேகமாக வந்த கார் மோதி ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட தொழிலாளர்கள் 8 பேர் பலி

பஞ்சாபில் MGNREGA ஊழியர்கள் 8 பேர் கார் மோதி உயிரிழந்தனர்.
பஞ்சாபில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட (MGNREGA - VBGRAMG) ஊழியர்கள் 8 பேர், அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியதில் உயிரிழந்தனர். மேலும் பல ஊழியர்கள் பலத்த காயமடைந்தனர்.
பஞ்சாபில் லெஹ்ரகாகா-ஜக்கால் சாலையில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதிச் சட்டத்தின் கீழ் 23 தொழிலாளர்கள் சாலைப் பணி செய்துகொண்டிருந்தபோது, அவர்கள் மீது அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியது.
விபத்து ஏற்படுத்திய கார், செவர்லே மேக்னம் ரகம் ஆகும். அதன் ஓட்டுநர், ரைத்ரானாவை சேர்ந்த பர்கத் சிங் காலா என அடையாளம் காணப்பட்டார்.
இறந்த 8 தொழிலாளர்கள் கர்ம்ஜீத் கவுர், ஜீவன் சிங், நிகி, சர்ப்ஜீத் கவுர், ரஞ்சீத் கவுர், கர்ம்ஜீத், ராணி கவுர் மற்றும் தேஸ் ராஜ் என அடையாளம் காணப்பட்டனர்.
காயமடைந்த தொழிலாளர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.