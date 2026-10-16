பண மோசடி வழக்கு: பினராயி விஜய்க்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்

சி.எம்.ஆர்.எல். தொடர்பான பணமோசடி வழக்கு விசாரணையில், கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை அக்டோபர் 23 அன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகக் கோரி அமலாக்கத்துறை (ED) சம்மன் வழங்கியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் சம்மன்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த விவகாரத்தில் சமீபத்தில் மாநில காவல்துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) கருத்தில் கொண்டு மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
81 வயதான விஜயன், அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி கொச்சியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி ஆஜராகுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சி.எம்.ஆர்.எல். நிறுவனத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் லஞ்ச வழக்கு தொடர்பாக, கேரள ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு (விஏசிபி), பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது சமீபத்தில் இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகளை பதிவு செய்துள்ளது.
அமலாக்கத்துறை மாநில காவல்துறையிடம் சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு கேரள உயர் நீதிமன்றம் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதியன்று ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டது.
பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் தனது விசாரணையின் போது திரட்டப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு வழக்கு பதிவு செய்ய கோரியது.
தகவல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை சேவைகள் என்ற போர்வையில், பினராயி விஜயனின் மகள் வீணாவின் தற்போது செயல்படாத நிறுவனமான எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸுக்கு சி.எம்.ஆர்.எல். நிறுவனம் ரூ. 2.78 கோடியை மோசடியாக பணம் செலுத்தியதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுமாறு கேரள உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, பினராயி விஜயன் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.