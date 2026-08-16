இந்தியா

டெல்லி-என்.சி.ஆரில் உருவெடுக்கும் 'டான்ஸ்பிரீனர்ஸ்': நடனக் கலையை வணிகமாக மாற்றும் இளைஞர்கள்!

இன்றைய டான்ஸ்பிரீனர்ஸ் வெறும் நடனம் கற்பிப்பதோடு நின்றுவிடுவதில்லை. அவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்கள் மூலமாகப் பல்வேறு நவீன வணிக மாதிரிகளைச் செயல்படுத்துகின்றனர்.
Dancepreneurs
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டெல்லி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் (என்.சி.ஆர்) கலைத் துறையில் ஒரு புதிய பொருளாதாரப் புரட்சி அலை வீசி வருகிறது. இதுவரை வெறும் பொழுதுபோக்காகவும் மேடை நிகழ்ச்சிகளாகவும் மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட நடனக் கலையை, தொழிலாண்மையுடன் அணுகி வெற்றிகரமான வர்த்தக நிறுவனங்களாக மாற்றி வருகின்றனர் டெல்லி இளைஞர்கள். இவர்கள் 'டான்ஸ்பிரீனர்ஸ்' என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

நடனத் துறையில் சவால்

மேற்கத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பெற்றவர்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்த இளைஞர்கள் பலர், தங்கள் பாரம்பரிய தொழில் வாய்ப்புகளைத் துறந்து முழுநேர நடன நிறுவனங்களை நிறுவி வருகின்றனர்.

உதாரணமாக, பிரிட்டனில் உள்ள நாட்டிங்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற 24 வயதான காம்னா அரோரா என்ற இளம் பெண், தனது கார்ப்பரேட் வாழ்க்கையை விடுத்து மும்பையில் பிரபல நடன இயக்குநர் ஷியாமக் தாவரின் தொழில்முறை பயிற்சியில் இணைந்தார். சிறுவயதில் வெறும் பொழுதுபோக்காக இருந்த நடனத்தை, தனது உண்மையான இலக்காக உணர்ந்து டெல்லியில் சொந்தமாக நடன ஸ்டுடியோ மற்றும் பயிற்சி மையத்தை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்.

தொழில்முனைவோராக மாறும் நடனக் கலைஞர்கள்

இன்றைய டான்ஸ்பிரீனர்ஸ் வெறும் நடனம் கற்பிப்பதோடு நின்றுவிடுவதில்லை. அவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்கள் மூலமாகப் பல்வேறு நவீன வணிக மாதிரிகளைச் செயல்படுத்துகின்றனர். கார்ப்பரேட் நிறுவன ஊழியர்களின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் சிறப்பு நடனப் பயிலரங்குகள் மற்றும் ஜூம்பா, ஏரோபிக்ஸ் போன்ற உடற்பயிற்சி சார்ந்த நடன வகுப்புகள் நடத்தி வருகின்றனர்.

பிரமாண்ட திருமண நிகழ்வுகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கான தொழில்முறை வடிவமைப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தளங்கள் மூலம் ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்து அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர்.

எதிர்கால வாய்ப்புகள்

கலைத்துறையை ஒரு தொழிலாக மாற்றுவது எளிதானதாக இருக்கவில்லை என இந்த இளம் தொழில்முனைவோர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆரம்பக்கட்ட நிதி திரட்டல், சரியான பயிற்சி இடங்களை அமைத்தல் மற்றும் நடனத்தை ஒரு நிலையான வருவாய் தரும் தொழிலாக சமூகத்தை நம்ப வைப்பது போன்ற பல தடைகளை இவர்கள் கடக்க வேண்டியிருந்தது.

இருப்பினும், டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் உள்ள மிகப்பெரிய சந்தை வாய்ப்புகளும், நவீன தலைமுறையினரின் கலை சார்ந்த ஆர்வமும் இவர்களை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. நடனக் கலையை வெறும் கலை வடிவமாக மட்டுமல்லாமல், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஒரு வலுவான வர்த்தகத் துறையாக மாற்றியமைத்து இந்த 'டான்ஸ்பிரீனர்ஸ்' புதிய வரலாறு படைத்து வருகின்றனர்.

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