நடைபாதையில் தூங்கிய 11 வயது சிறுமி கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை - டெல்லியில் பயங்கரம்!

டெல்லியில் மெஹ்ராலி பகுதியில் நடைபாதையில் பெற்றோருடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்த 11 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு, குருகிராம் காட்டுப்பகுதியில் கொடூரமான முறையில் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சம்பவம் நடந்தது எப்படி?
நேற்று அதிகாலை 5 மணியளவில், டெல்லி போலீசாரின் அவசரக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது.
அதில், தெற்கு டெல்லியின் மெஹ்ராலி பகுதியில் சாலையோர நடைபாதையில் குடும்பத்துடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்த 11 வயது சிறுமி திடீரென மாயமாகிவிட்டதாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டது. யாரோ மர்ம நபர் சிறுமியை கடத்திச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.
6 மணி நேர அதிரடி வேட்டை - சிசிடிவி உதவியுடன் சிக்கிய குற்றவாளி..
புகார் பெற்றவுடன் டெல்லி போலீசார் உடனடியாகப் தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர்.
சிறுமி கடத்தப்பட்ட பகுதி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள சாலைகளில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
அதிநவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் தீவிர கண்காணிப்பு மூலம், சிறுமியைக் கடத்திச் சென்ற வாகனத்தையும், சந்தேக நபரையும் போலீசார் துல்லியமாகக் கண்டறிந்தனர்.
சம்பவம் நடந்த வெறும் 6 மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளியை போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனர்.
விசாரணையில் வெளிவந்த கொடூரம்..
கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளியிடம் போலீசார் நடத்திய ரகசிய விசாரணையில், தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டான்.
குற்றவாளி அளித்த வாக்குமூலத்தில், நடைபாதையில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமியை யாருக்கும் தெரியாமல் கடத்தினேன்.
பின்னர் டெல்லி-குருகிராம் எல்லையில் உள்ள குருகிராம்-பரிதாபாத் சாலை காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றேன்.
அங்கு வைத்து சிறுமியை கொடூரமான முறையில் பாலியல் வன்புணர்வு செய்து, பின்னர் அடையாளத்தை மறைப்பதற்காகக் கொலை செய்ததாக குற்றவாளி தெரிவித்ததாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.
தற்போதைய நிலை..
குற்றவாளியின் வாக்குமூலத்தை அடுத்து, குருகிராம் காட்டுப்பகுதியில் இருந்து சிறுமியின் உடலை போலீசார் மீட்டனர்.
பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உடல் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும், குற்றவாளி மீது போக்சோ மற்றும் கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழும் போலீசார் தற்பொழுது மேல் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.