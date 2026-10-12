டெல்லி சிறைச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது- ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

டெல்லிக்குள் மக்கள் நுழைவது தடுக்கப்படுகிறது. அது ஒரு சிறைச்சாலைபோல மாற்றப்பட்டுள்ளது என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்
இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி இந்தியா கூட்டணி பேரணி செல்வதற்கு முன்னதாக, ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
வாக்குகள் திருடப்பட்டதற்கு எதிராக டெல்லியில் பல நாட்களாகப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கேள்வி என்னவென்றால், டெல்லி ஏன் ஒரு சிறைச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது?
மக்கள் நகருக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை. ரயில்களிலும் பேருந்துகளிலும் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், டெல்லி ஒரு கோட்டையாக உருமாற்றப்பட்டுள்ளது.
20,000 முதல் 30,000 வரையிலான காவல்துறையினரை வீதிகளில் பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம்.
அரசு ஒரு பெரும் தவறைச் செய்கிறது. ஏனென்றால் ஞானேஷ் குமாரின் பாதுகாப்பை பிரதமர் மோடி உறுதி செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை நாங்கள் நாட்டுக்குக் காட்ட விரும்புகிறோம்.
அவருக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறதோ, அந்த அளவிற்கு நாங்கள் இறுதியில் அவரது கட்டுப்பாட்டாளரைச் சென்றடைவோம்.
இளைஞர்களைத் தாக்குமாறு காவல்துறையினருக்கு உத்தரவிடப்படுவதாலும், அதே நேரத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ் உறுப்பினர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுவதாலும் அவர்கள் மன உளைச்சலில் இருப்பதாக எங்களுக்குத் தகவல்கள் வருகின்றன.
சரியாக 50% காவல்துறையினர், நாங்கள் செய்வது சரி என்றும், அதைத் தொடர வேண்டும் என்றும் எங்களிடம் கூறுகிறார்கள். காவல்துறை, ITBP, CRPF, இந்திய மக்கள் ஒரு பக்கத்திலும், 'வாக்குத் திருட்டுக்கு' வழிவகுத்து நாட்டை அபகரிக்கும் நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா, அஜித் டோவல், ஞானேஷ் குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் 4-5 உறுப்பினர்கள் மறு பக்கத்திலும் இருக்கிறார்கள். நாம் இந்தப் பிளவை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்தல் நேர்மை கொல்லப்படுவது குறித்த எங்களின் ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தி, நானும் காங்கிரஸ் தலைவரும் தலைமை நீதிபதிக்குக் கடிதம் எழுதினோம்.
தலைமை நீதிபதி எங்களுக்குப் பதிலளித்து, ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினார்... இன்று, இந்தியா அணித் தலைவர்களும் நானும் ஒன்றாக உச்ச நீதிமன்றத்திற்குச் சென்று இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்வோம்.
இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் கேட்ட அதே கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புவதால்தான் இது நடக்கிறது. ஞானேஷ் குமார் ஏன் ராஜினாமா செய்யவில்லை? ஞானேஷ் குமார், நீங்கள் தூக்கத்தை இழந்துவிட்டீர்கள்; நாங்கள் உங்களை சும்மா விடமாட்டோம்... உங்கள் கடந்த காலத்தையும் ஊழலையும் நாங்கள் அறிவோம், நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்.
அரசியலமைப்பு தாக்கப்படுகிறது... இந்த எதிர்ப்பு ஒரு நாள் நிகழ்வு அல்ல. அது தொடரும்... ஞானேஷ் குமார் போன்ற ஒரு திருடனை ஏன் பாதுகாக்கிறீர்கள் என்றும், காவல்துறையை ஏன் தாக்குகிறீர்கள் என்றும் காவல்துறையினரே கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
நரேந்திர மோடியிடம் நான் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்கள் அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த 200 அதிகாரிகள் எங்களுடன் தொடர்பில் உள்ளனர். மேலும் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வெளியுறவு அமைச்சகம் உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எங்களுக்குத் தகவல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்தியா கூட்டணி அணிவகுத்துச் செல்கிறது. இன்று பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள பராகம்பா சந்திப்பில் எங்களுடன் இணையுங்கள். நீங்கள் அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்க விரும்பினால், எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்த யார் வேண்டுமானாலும் எங்களுடன் இணையலாம்.
ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் உங்களால் நேரடியாக எங்களுடன் இணைய முடியாவிட்டால், நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யும்போது உங்கள் ஆதரவைத் தெரிவியுங்கள்.
நீங்கள் ஒரு குற்றம் செய்துள்ளீர்கள், ஆனால் நீங்கள் பிரதான குற்றவாளி அல்ல. அந்தத் தவறுக்குப் பின்னால் உள்ள மூளை நீங்கள் அல்ல. நீங்கள் செய்த செயலுக்குப் பின்னால் உள்ளவர்களை நாங்கள் தேடுகிறோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் எளிது, ராஜினாமா செய்துவிட்டு வழியிலிருந்து விலகுங்கள். பிரதமர் அமித் ஷாவால் நீங்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளீர்கள் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும்.
நாம் திட்டமிட்டுச் செயல்பட வேண்டும் என்று என் சகோதரி கூறுகிறார். ஆனால் நான் அவரிடம், இது தாண்டவம் - சிவனின் நடனம், இதில் திட்டமிடுவதற்கு இடமில்லை என்று சொன்னேன். இன்று நாம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்குச் செல்கிறோம், நாளை வேறு ஏதாவது நடக்கும். விடாமுயற்சியே முக்கியம்... இது சிவனின் ஊர்வலம், இன்று யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.