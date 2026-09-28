'போயிங் 737 மேக்ஸ்' ரக விமானங்களில் கண்டறியப்பட்ட குறைபாடு.. இந்தியாவில் இயங்கும் 96 விமானங்களின் கதி?

போயிங் நிறுவனம் தனது 737 மேக்ஸ் விமானத்தில் மற்றொரு மென்பொருள் குறைபாட்டைக் கண்டறிந்துள்ளது.
இது இந்தியாவில் ஆகாஷ் ஏர் மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்களால் இயக்கப்படும் சுமார் 96 விமானங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கவலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விமானம் ஒருமுறை தரையிறங்குவதில் தோல்வியடைந்து, இரண்டாவது முறை வேறு பாதையில் தரையிறங்க முயற்சிக்கும்போது, 'தானியங்கி விமான வழிகாட்டுதல் அமைப்பு' தரையிறங்கும் நேரத்தில் செயல்படுவதை நிறுத்தக்கூடும் என்று போயிங் கண்டறிந்துள்ளது.
போயிங் கடந்த மாதம் 737 விமானங்களை வைத்துள்ள அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் இந்தப் பிரச்சினை குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.
இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் தானியங்கிச் செயல்பாட்டில் ஒரு குறைவை விமானிகள் உணரக்கூடும் என்றும், தற்போதுள்ள நடைமுறைகளை வலுப்படுத்தி, இதை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக கையாள்வது என்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்களை பகிர்ந்துள்ளதாகவும் போயிங் கூறியுள்ளது.
தற்காலிகத் தீர்வாக, 'தரையிறங்கும் முயற்சி'க்குப் பிறகு அமைப்பை மீட்டமைக்குமாறு விமான நிறுவனங்களுக்கு அது அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நிரந்தரத் தீர்வுக்காக தங்கள் பொறியாளர்கள் மென்பொருள் மேம்படுத்தலை உருவாக்கி வருவதாக போயிங் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் சுமார் 53 போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களையும், ஆகாஷ் ஏர் நிறுவனம் 43 விமானங்களையும் வைத்துள்ளன.
இந்தப் பிரச்சினை குறித்துப் பதிலளித்த ஆகாஷ் ஏர், தங்கள் விமானங்களின் பாதுகாப்பிற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்றும், ஒழுங்குமுறை முகமைகளின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி சேவைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
போயிங் நிறுவனம் உலகளவில் 2,400க்கும் மேற்பட்ட 737 மேக்ஸ் விமானங்களை விநியோகித்துள்ளது.
மறுபுறம், ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் சில A321neo விமானங்களின் உடற்பகுதியில் உள்ள மேற்பரப்பு பாதுகாப்புப் பூச்சில் தரக்குறைபாடு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறியுள்ளது.
இந்தியாவில் இண்டிகோ நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் சுமார் பன்னிரண்டு விமானங்களில் இந்தப் பிரச்சினை இருப்பதாக தெரிகிறது.