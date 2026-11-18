டாடா குழுமத்தின் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக தீபக் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் இவரின் இந்தப் புதிய பதவி உயர்வு வருகிற டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளதாக நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
கடந்த மார்ச் மாதம் அலோக் சிங் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாகவும் இருந்து பதவியிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, அப்பதவி கடந்த சில மாதங்களாகக் காலியாகவே இருந்து வந்தது. தற்போது நஷ்டத்தை ஈடுகட்டும் சவாலான சூழ்நிலையில் இயங்கி வரும் இந்த விமான நிறுவனம், தினசரி சுமார் 585 விமானங்களை இயக்கி வருவதுடன், 48 உள்நாட்டு மற்றும் 17 பன்னாட்டு இடங்களை இணைக்கும் வகையில் 108 விமானங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஏர் இந்தியா குழுமத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த முக்கிய நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தில் இணைவதற்கு முன்பு, தீபக் ராவத் டாடா குழுமம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் கூட்டு முயற்சியான விஸ்தாரா விமான நிறுவனத்தில் அதன் தொடக்க காலம் முதல் பணியாற்றியுள்ளார். அங்கு நிறுவன கார்ப்பரேட் திட்டமிடல், விமான வாங்குதல் மற்றும் நிதித்துறை போன்ற பல்வேறு முக்கியப் பொறுப்புகளை அவர் வகித்துள்ளார். மேலும் விஸ்தாரா நிறுவனத்தின் தலைமை வணிக அதிகாரியாகவும் அவர் திறம்படச் செயல்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் தலைவர் நிபுன் அகர்வால் இது குறித்து கூறுகையில், நிதி நிபுணத்துவம், வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை சார்ந்த பத்தாண்டு கால ஆழ்ந்த அனுபவம் ஆகியவற்றைத் தீபக் ராவத் கொண்டுள்ளார் என்று பாராட்டுத் தெரிவித்தார். விஸ்தாரா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய இரண்டு விமான நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிப் பயணங்களிலும் நெருக்கமாகப் பணியாற்றியுள்ளதால், குழுமத்தின் எதிர்கால மாற்றியமைக்கும் முன்னுரிமைகளை அவர் மிகச் சரியாக உணர்ந்து செயல்படுவார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தற்போது ஏர் இந்தியா குழுமம் ஒட்டுமொத்தமாகச் செலவுகளைக் குறைப்பதிலும், வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில் தங்களின் பங்கை மீண்டும் மீட்டெடுப்பதிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய இரு நிறுவனங்களையும் இணைந்து செயல்பட வைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஏர் இந்தியா சிஇஓ மற்றும் எம்டி டெவோல்டே கெப்ரேமரியம் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார். குறைந்த கட்டண விமான சேவையான ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸை வாடிக்கையாளர்களின் அனைத்துப் பிரிவுகளுக்கும் ஏற்ற வகையில் மேலும் விரிவுபடுத்துவதே நிறுவனத்தின் தற்போதைய முக்கிய இலக்காகும்.