அதிகாலையில் கரையை கடக்கும் முரசு புயல்: மாநிலம் முழுக்க பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

'முரசு' புயல், திங்கள்கிழமை இரவு ஆந்திர பிரதேச கடற்கரையில் நெல்லூருக்கும் நரசபூருக்கும் இடையே கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயல் நவம்பர் 2-ஆம் தேதி இரவு 11:30 மணி முதல் நவம்பர் 3-ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்குள் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேற்றிரவு (திங்கள் கிழமை) 8:30 மணி நிலவரப்படி, 'முராசு' புயலானது காவலிக்கு கிழக்கே 60 கி.மீ, நெல்லூருக்கு வடகிழக்கே 80 கி.மீ, ஒங்கோலுக்கு தென்கிழக்கே 90 கி.மீ, பாபட்லாவிற்கு தெற்கே 110 கி.மீ, மசூலிப்பட்டினத்திற்கு தெற்கு-தென்மேற்கே 160 கி.மீ, திருப்பதிக்கு வடகிழக்கே 180 கி.மீ மற்றும் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்திற்கு வடக்கு-வடகிழக்கே 210 கி.மீ தொலைவில் நிலை கொண்டிருந்தது.
'முரசு' புயலின் தாக்கத்தால், ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தின் பல இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
"இந்தத் தீவிர புயல், மெதுவாக வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நவம்பர் 2 இரவு 11:30 மணி முதல் நவம்பர் 3 அதிகாலை 4 மணிக்குள் கரையை கடக்கும்" என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
இரவு 8:30 மணி நிலவரப்படி, இந்த வானிலை அமைப்பு தொடர்ந்து மெதுவாக வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கத்தால், தெற்கு ஆந்திரக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
புயல் கரையை கடக்கும்போது, கடல் மட்டம் இயல்பை விட சுமார் 1.5 முதல் 2 மீட்டர் வரை உயரக்கூடும் என்பதால், தெற்கு ஆந்திர கடற்கரைப் பகுதிகளில் உள்ள தாழ்வான இடங்கள் நீரில் மூழ்க வாய்ப்புள்ளது.
குறிப்பாக பாபட்லா, கிருஷ்ணா மற்றும் பிரகாசம் மாவட்டங்களில் கடல் நீர் மட்டம் அதிக அளவில் உயரக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இன்று காலை 8:30 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை, துனியில் 3.6 மிமீ மழையும், அதைத் தொடர்ந்து காக்கிநாடா 30.8 மிமீ, நரசாப்பூர் 22.8 மிமீ, மச்சிலிப்பட்டினம் 3.8 மிமீ, பாபட்லா 7.1 மிமீ, ஓங்கோல் 1.3 மிமீ, காவாலி 9.1 மிமீ, 6. திருப்பதி 1.6 மி.மீ.
திங்கள்கிழமை கடலோர ஆந்திரா, ஏனாம் மற்றும் ராயலசீமாவில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பாபட்லா, பிரகாசம், நெல்லூர், சித்தூர் மற்றும் திருப்பதி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும்.
செவ்வாயன்று, ராயலசீமாவின் பல இடங்களில் இதேபோன்ற வானிலை உட்பட, கடலோர ஆந்திரா மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஏலூர், என்டிஆர், கிருஷ்ணா, குண்டூர், பாபட்லா, பிரகாசம், நெல்லூர், சித்தூர், அன்னமய்யா, கடப்பா மற்றும் கர்னூல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை உட்பட, பல்நாடு, திருப்பதி மற்றும் நந்தியால் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும்.
இதேபோல், ஸ்ரீகாகுளம், பார்வதிபுரம் மான்யம், விஜயநகரம், விசாகப்பட்டினம், அல்லூரி சீதாராம ராஜு, அனகப்பள்ளி, காக்கிநாடா, டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் கோனசீமா, கிழக்கு கோதாவரி, மேற்கு கோதாவரி, ஸ்ரீ சத்திய சாய் மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் யானம் ஆகிய இடங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யும்.