மிக கடுமையான சூறாவளி புயலாக வலுப்பெற்ற அர்னாப் புயல்: நாளை ஆந்திரா அருகே கரையை கடக்கும்

வங்காள விரிகுடாவின் மேற்கு-மத்திய பகுதியில் 'அர்னாப்' புயல் தீவிரமடைந்து, மிகத் தீவிர புயலாக மாறியுள்ளது. இது அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி முற்பகலில், ஆந்திர பிரதேசத்தின் பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே, யானம் பகுதிக்கு அருகில் கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புவனேஸ்வரில் உள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி, கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் இந்த புயல் மணிக்கு 23 கி.மீ. வேகத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி இரவு 11:30 மணி நிலவரப்படி, இது வங்காள விரிகுடாவின் மேற்கு-மத்திய பகுதியில் மையம் கொண்டிருந்தது.
இந்த புயல், ஒடிசாவின் கோபால்பூருக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே சுமார் 400 கி.மீ. தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே 350 கி.மீ. தொலைவிலும், காக்கிநாடாவிற்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கே 420 கி.மீ. தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு கிழக்கே 520 கி.மீ. தொலைவிலும், ஆந்திர பிரதேசத்தின் பாபட்லாவிற்கு கிழக்கே 590 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலை கொண்டிருந்தது.
இந்த புயல் அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி மாலை வரை மேற்கு-வடமேற்கு திசையிலும், அதன்பிறகு வடமேற்கு திசையிலும் தொடர்ந்து நகரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இது மிக தீவிர புயலாக கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 115 முதல் 125 கி.மீ. வரையிலும், அவ்வப்போது 140 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
இந்த புயல் அமைப்பானது விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள டாப்ளர் வானிலை ரேடார் மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.