அர்னாப் புயல்: ஆந்திராவின் 3 விமான நிலையங்களில் விமான சேவைகள் பாதிப்பு

அர்னாப் புயல் ஆந்திர பிரதேச கடற்கரை மற்றும் ஒடிசாவின் சில பகுதிகளில் பலத்த காற்று மற்றும் மோசமான வானிலையை கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், விமான நிலையங்கள் மற்றும் விமான நிறுவனங்களின் நிலைமை மற்றும் செயல்பாட்டு தயார்நிலையை சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் (MoCA) ஆய்வு செய்துள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) தகவல்களின்படி, அக்டோபர் 28 அன்று ஆந்திர பிரதேச கடற்கரையை கடப்பதற்கு முன்பு, இந்த புயல் மணிக்கு 125–135 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசுவதோடு, அதன் வேகம் மணிக்கு 150 கி.மீ. வரை அதிகரிக்கும் மிக கடுமையான புயலாக வலுப்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடலோர ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் புவனேஸ்வர் உள்ளிட்ட தெற்கு ஒடிசாவிற்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமானங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயலின் பாதையை பொறுத்து, ஐதராபாத், வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ் மற்றும் கோரக்பூர் ஆகிய இடங்களிலும் அதன் விளைவாக தாமதங்கள் ஏற்படலாம்.
விசாகப்பட்டினத்தில் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் முதல் விமான சேவைகள் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளன. விஜயவாடா மற்றும் ராஜமுந்திரியில், அதே நாளில் இரவு 7 மணிக்கு மேல் அனைத்து விமான சேவைகளும் இடைநிறுத்தப்பட்டன. அக்டோபர் 28 ஆம் தேதிக்கான டெல்லி–போகாபுரம்–டெல்லி சேவையும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாறிவரும் வானிலை நிலவரத்தை மதிப்பிடுவதற்கும், விமான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் அமைச்சகம் ஒரு ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியது. இந்திய விமான நிலைய ஆணையம், சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம், சிவில் விமான பாதுகாப்பு பணியகம், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், விமான நிறுவனங்கள், விமான நிலைய இயக்குநர்கள், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா, மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு தேவை என்பதை அது வலியுறுத்தியது.
புயலைக் கருத்தில் கொண்டு பல விமான நிறுவனங்கள் ரத்து மற்றும் செயல்பாட்டு மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளன.
ஏர் இந்தியா: அக்டோபர் 27 அன்று டெல்லி–விசாகப்பட்டினம்–டெல்லி சேவையிலும், அக்டோபர் 28 அன்று டெல்லி–விஜயவாடா–டெல்லி சேவையிலும் ஆறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்: விசாகப்பட்டினத்தை ஐதராபாத், பெங்களூரு மற்றும் விஜயவாடாவுடன் இணைக்கும் சேவைகள் உட்பட, 13 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. வாரணாசி–பாங்காக் மற்றும் பாங்காக்–விசாகப்பட்டினம் சேவைகளும் இந்த ரத்துகளில் அடங்கும்.
இண்டிகோ: விசாகப்பட்டினத்தில் அனைத்து விமான சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. விஜயவாடா மற்றும் ராஜமுந்திரியில் அக்டோபர் 27 அன்று இரவு 7 மணிக்கு மேல் விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன. ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்களின் எண்ணிக்கை தற்காலிகமானதாகவே உள்ளது.
ஆகாசா ஏர்: அக்டோபர் 28 அன்று இயக்கப்பட இருந்த டெல்லி–போகாபுரம்–டெல்லி விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற அனைத்து விமானங்களும் தற்போது இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மோசமான வானிலை நிலவும்போது பின்பற்ற வேண்டிய செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், தாமதங்கள் மற்றும் ரத்துகள் குறித்து பயணிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தல், மற்றும் பொருந்தக்கூடிய மறு முன்பதிவு மற்றும் பணம் திரும்ப அளித்தல் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளுமாறு விமான நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விமான நிலையத்திற்குப் புறப்படுவதற்கு முன்பு, விமான நிறுவனங்களின் இணையதளங்கள், மொபைல் செயலிகள், உதவி எண்கள் அல்லது குறுஞ்செய்தி அறிவிப்புகள் மூலம் தங்கள் விமானத்தின் நிலையை சரிபார்க்குமாறு பயணிகளை அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
தங்களது விமானங்கள் உறுதிசெய்யப்படும் வரை விமான நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும், தங்களது பயணங்களுக்குக் கூடுதல் நேரத்தை ஒதுக்குமாறும் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசாவின் கடலோரப் பகுதிகளில் வெள்ளம் மற்றும் சாலை மூடல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், விமான நிலையங்களுக்கான அணுகல் பாதிக்கப்படலாம்.