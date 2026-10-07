வழக்கு விசாரணையை தவிர்த்த மும்பை மேயருக்கு ரூ.1,000 அபராதம் விதித்த நீதிமன்றம்

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வழக்கு ஒன்றில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள மேயர் ரிது தாவ்டே, நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகத் தவறியதற்காக, நகர நீதிமன்றம் அவருக்கு ரூ.1,000 அபராதம் விதித்தது. மேலும், அடுத்த விசாரணையின்போது அவர் வராத பட்சத்தில், பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படலாம் என்றும் நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி ஜி.ஜி. பன்சாலி, இந்தச் சம்பவம் 2016-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்ததாகவும், 2017-ஆம் ஆண்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டபோதிலும், குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார். நவம்பர் முதல் வாரத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
"குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் (தாவ்டே மற்றும் மேலும் இருவர்) தொடர்ந்து ஆஜராகாமல் இருப்பது, விசாரணையை நீட்டிப்பதற்கான அவர்களின் நடத்தையைப் பிரதிபலிக்கிறது," என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
முந்தைய விசாரணையின்போது, இந்த வழக்கில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரிய மேயரின் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், பா.ஜ.க. மாநகராட்சி உறுப்பினரான அவருக்கு 300 ரூபாய் அபராதம் விதித்து இருந்தது. நேற்று (புதன்கிழமை) இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, தாவ்டேவும் மற்ற இரண்டு குற்றவாளிகளும் மீண்டும் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு கோரினர்.
மும்பையின் முதல் குடிமகள் என்ற முறையில், பிருஹன் மும்பை மாநகராட்சியின் (பிஎம்சி) பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டி இருப்பதால் மேயருக்கு பணிச்சுமை அதிகம் என்று தாவ்டேயின் வழக்கறிஞர் துர்கா ராஜ்புத் தெரிவித்தார். குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற இருவரும், தாங்கள் சமூக சேவகர்கள் என்றும், தங்களுக்கென வேலைகள் நிறைந்த பணி அட்டவணை இருப்பதாகவும் வாதிட்டனர்.
கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் இக்பால் சோல்கர், இந்த விவகாரம் பல ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வேண்டுமென்றே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதை தவிர்த்து வருகின்றனர் என்றும் வாதிட்டு, அவர்களின் மனுவை எதிர்த்தார்.
கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி பன்சாலி, மேயருக்கு ரூ.1,000 அபராதம் விதித்த பின்னர், உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குள் அந்த தொகையை அரசு கருவூலத்தில் வரவு வைக்குமாறு உத்தரவிட்டு, அவர்களின் மனுவை அனுமதித்தார்.
இருப்பினும், குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்வதற்காக, அடுத்த விசாரணை தேதியான நவம்பர் 2 அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதி வலியுறுத்தினார். நீதிபதி முன் ஆஜராக தவறினால், நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரின் ஜாமீன் ரத்து செய்யும் என அந்த உத்தரவில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.