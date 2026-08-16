இந்தியா

காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு கண்டெடுப்பு - பெரும் சதித்திட்டம் முறியடிப்பு

பொது பாதுகாப்பிற்கு ஏற்பட இருந்த அச்சுறுத்தல் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை அதிகாரி கூறினார்.
Punjab Police
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690 கிராம் எடை கொண்ட வெடிகுண்டு மற்றும் மின்னணு வெடிகுண்டு கருவியை மீட்டெடுத்ததன் மூலம், காவல் நிலையம் ஒன்றை குறிவைத்து நடத்தப்பட இருந்த பயங்கரவாத சதியை முறியடித்ததாக அமிர்தசரஸ் ஊரக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சனிக்கிழமைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கும் இடைப்பட்ட இரவில் இந்தப் பறிமுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

எக்ஸ் தள பதிவு:

"அமிர்தசரஸ் ஊரக காவல்துறை, ஒரு காவல் நிலையத்தை குறிவைத்த பயங்கரவாத சதியை முறியடித்து, 690 கிராம் எடையுள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு (IED), அதனுடன் ஒரு மின்னணு வெடிப்பி, மின்கலம், டைமர் மற்றும் இரும்பு பெட்டி ஆகியவற்றை மீட்டெடுத்தது.

கைப்பற்றப்பட்ட பிறகு, அந்த வெடிபொருள் நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளின்படி கையாளப்பட்டு, வெடிகுண்டு அகற்றும் குழுவினரால் செயலிழக்க செய்யப்பட்டது," என்று பஞ்சாப் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (டிஜிபி) கௌரவ் யாதவ் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அமிர்தசரஸ் ஊரக காவல்துறை, தேசவிரோத சக்திகளின் சதித்திட்டத்தை முறியடித்து, பொது பாதுகாப்பிற்கு ஏற்பட இருந்த அச்சுறுத்தலை தடுத்துள்ளது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அரசு நிறுவனங்களும் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமிர்தசரஸ் ஊரக மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் (எஸ்.எஸ்.பி.) கன்வல்பிரீத் சிங் சஹால் தெரிவித்தார்.

வழக்குப்பதிவு:

ஆகஸ்ட் 15-16 தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட இரவில் உதவி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் குல்பீர் சிங் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ​​கக்கோமஹால் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான, மெழுகால் சுற்றப்பட்ட கருப்பு நிறப் பொட்டலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. அதை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு மின்னணு வெடிகுண்டு, ஒரு மின்கலம், ஒரு டைமர் மற்றும் ஒரு இரும்புப் பெட்டி ஆகியவை அதில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.

வெடிகுண்டு அகற்றும் குழு சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு, வெடிகுண்டுகள் அங்கேயே பாதுகாப்பாக செயலிழக்க செய்யப்பட்டதாகவும், மீதமுள்ள பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் சஹால் கூறினார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அமிர்தசரஸ் ஊரகத்தில் உள்ள ராம்டாஸ் காவல் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெடிபொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.

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