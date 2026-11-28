மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றியமைக்கும் முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்பது மக்களின் தீர்ப்பிற்குச் செய்யும் துரோகம் என்று காக்ரோச் ஜனதா கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்குமாறு அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு காக்ரோச் ஜனதா கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த மசோதா நிறைவேற எந்தவொரு கட்சியோ அல்லது அரசியல்வாதியோ துணைபோனால், அது மக்களின் ஆணைக்கு இழைக்கப்படும் மாபெரும் துரோகமாக அமையும் என்று அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை மூலம், ஆளும் கட்சிக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும் வகையில் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லைகளைச் சார்புநிலையுடன் மாற்றியமைக்கும் 'ஜெர்ரிமண்டரிங்' நடைமுறைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதே மிகப்பெரிய அபாயமாகும் என்று சி.ஜே.பி குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் தேர்தல் வரைபடத்தைத் திரிக்கும் இந்த முயற்சிக்கு எதிராக அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து நிற்க வேண்டும் என அது வலியுறுத்தியுள்ளது.
நவம்பர் 30 முதல் நான்கு நாட்கள் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்றச் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில், 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாக மக்களவை மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூன்று மசோதாக்களை அரசு கொண்டு வரவுள்ளதுடன், ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் இடங்களை 50 சதவீதம் அதிகரிப்பது குறித்தும் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாவிட்டாலும், சில தொகுதிகளில் வாக்காளர்களைக் குவிப்பதன் மூலமும் மற்றவற்றில் பிரிப்பதன் மூலமும் அரசியல் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்று சி.ஜே.பி கூறியுள்ளது. போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் சுதந்திரமான ஆய்வுகள் இன்றி தொகுதி எல்லைகள் மறுவரையறை செய்யப்பட்டால், அது பாஜகவுக்கு நீடித்த தேர்தல் சாதகத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும் அக்கட்சி கவலை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த நடைமுறையில் உள்ள முறைகேடுகள், வெளிப்படைத்தன்மை இன்மை மற்றும் வாக்காளர்கள் நீக்கப்படுவதாக எழும் குற்றச்சாட்டுகளையும் தொகுதி மறுவரையறையுடன் சி.ஜே.பி இணைத்துள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை உள்ளடக்கிய தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வராது என்றும் அக்கட்சி விமர்சித்துள்ளது.
மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதம் உயர்த்தும் என்ற காரணத்தைக் கூறி சில கட்சிகள் இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவளிப்பதை நியாயப்படுத்துவதாக சி.ஜே.பி தலைவர் அசுதோஷ் ரங்கா தெரிவித்துள்ளார். அசாமின் தேர்தல் எல்லைகளை உதாரணமாகப் பார்த்தால் அவர்கள் எத்தகைய சிக்கலில் கையெழுத்திடுகிறார்கள் என்பது புரியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சிகள் பாஜக-வுக்குச் சாதகமாகச் செயல்பட்டால், அது மக்களுக்குச் செய்யும் துரோகமாகும் என்றும், இந்தக் கொள்கையற்ற அரசியலால் இளைஞர்களே பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் சி.ஜே.பி தலைவர் சவுரவ் தாஸ் தெரிவித்துள்ளார். பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டைத் தொடர்ந்து ஆதரிப்பதாகக் கூறிய அக்கட்சி, ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டைச் செயல்படுத்தாமல், தொகுதி எல்லைகளை மாற்ற அதை மறைப்பாகப் பயன்படுத்துவது திசைதிருப்பும் முயற்சி என்று சாடியுள்ளது.
மக்களவையில் 550 உறுப்பினர்களா அல்லது 850 உறுப்பினர்களா என்பது முக்கியமல்ல என்றும், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நெருக்கடி, நச்சுக் காற்று, கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் வாக்குரிமை பறிப்பு மற்றும் பெண்கள் பாதுகாப்பு போன்ற உண்மையான பிரச்சனைகளே அவையில் பேசப்பட வேண்டும் என்றும் சி.ஜே.பி கொள்கைப் பிரிவுத் தலைவர் மெஹர் பாஸ்ரிச்சா வலியுறுத்தியுள்ளார்.