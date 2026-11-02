"போலிப் புகைப்படத்தைக் கூட ஒழுங்காக உருவாக்கத் தெரியவில்லை" – காங்கிரசை கிண்டல் செய்த கிரண் ரிஜிஜூ!

பிரதிப்பக்கக் கூட்டணியான 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் தொடர்பாக, காங்கிரஸ் கட்சி பகிர்ந்துள்ள புகைப்படம் ஒன்று செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போலிப் படம் என்று மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சிலர் தங்களது சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் ராம்லீலா மைதான கூட்டத்தின் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்திருந்தனர்.
இதைச் சுட்டிக்காட்டி மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "ராம்லீலா மைதானம் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிவது போலக் காட்டுவதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் போலிப் பிரச்சாரக் குழு உருவாக்கியுள்ள AI புகைப்படம் கூட ஒழுங்காகச் செய்யப்படவில்லை!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னாள் எம்பி ஜெகதீஷ் தாகூர் உள்ளிட்ட பல காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்களும் இந்த குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.
அந்தப் படத்தில் மேடையில் இருக்கும் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தியின் தோற்றங்கள் அசல் மேடை அமைப்பிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, AI தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டது போலத் தெளிவாகத் தெரிவதாக நெட்டிசன்கள் பலரும் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர்.
இக்கூட்டம் குறித்துப் பேசிய பாஜக செய்தித் தொடர்பாளரும் எம்பியுமான சம்பித் பத்ரா, "இக்கூட்டத்திற்கு 10 லட்சம் பேர் வருவார்கள் என்று காங்கிரஸ் கூறியிருந்தது. ஆனால் மைதானத்தின் 40 சதவீதப் பகுதிகள் காலியாகவே கிடந்தன. இது ஒரு தோல்வி அடைந்த கூட்டமாகும்," என்று கூறினார்.
மேலும், காங்கிரஸ் காட்டிய கூட்டம் வெறும் புகைப்பட வித்தை என்றும், இதுபோன்ற வித்தைகளால் யாரும் பிரதமராகிவிட முடியாது என்றும் ராகுல் காந்தியை அவர் மறைமுகமாகத் தாக்கினார். மைதானத்தில் நாற்காலிகள் காலியாகக் கிடக்கும் வீடியோக்களையும் பாஜகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
பாஜகவின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், கூட்டத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்துகொண்டதை நிருபிக்கும் ட்ரோன் காட்சிகளையும் பிற புகைப்படங்களையும் காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்டுள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். "நடந்து முடிந்த தேர்தல், வாக்குத் திருட்டு மூலம் சட்டவிரோதமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. இது சாதாரண திருட்டல்ல, இந்திய மக்களின் குரலைத் திருடும் தேசத்துரோகம். ஞானேஷ் குமார் இல்லையென்றால் நரேந்திர மோடி பிரதமராகவோ, அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சராகவோ ஆகியிருக்க முடியாது. இதற்காக ஞானேஷ் குமார் நிச்சயம் சிறைக்குச் செல்வார்," என்று ராகுல் காந்தி பேசினார்.
ராகுல் காந்தியின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்புத் தெரிவித்த சம்பித் பத்ரா, "தேர்தல் சட்டவிரோதமானது என்ற குற்றச்சாட்டுகளை ராம்லீலா மைதானத்தில் நின்றுகொண்டு பேசக்கூடாது.
தேர்தல் முடிந்த உடனேயே அதை நீதிமன்றத்தில் சவால் செய்திருக்க வேண்டும். தேர்தல் சட்டவிரோதமானது என நீங்கள் தாக்கல் செய்த மனு எங்கே? அதைக் காட்டுங்கள்," என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தங்கள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளைத் தொடர்ந்து, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த ராம்லீலா மைதானப் பேரணி நடைபெற்றது.
இதற்கு முன்னதாக, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்தில் சனிக்கிழமை மாலை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக அடையாள "அபியோகம்" நிகழ்வையும் எதிர்க்கட்சிகள் நடத்தின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும், எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் தேர்தல் ஆணையமும், பாஜகவும் திட்டவட்டமாக மறுத்து வருகின்றன.