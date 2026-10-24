டெல்லியில் பள்ளியிலேயே 12ஆம் வகுப்பு மாணவி தீக்குளித்து தற்கொலை

டெல்லியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி தீகுளித்து தற்கொலை செய்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
டெல்லி ஷாஹ்தாரா மாவட்டம், கிருஷ்ணா நகரில் அமைந்துள்ள சர்வோதயா கன்யா வித்யாலயா அரசு பள்ளியில் மாணவி 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்று பள்ளியின் பாதுகாப்பு அறைக்குப் பின்புறம் மாணவியின் உடல் எரிந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
தகவல் கிடைத்ததும் கிருஷ்ணா நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். மாணவி தன் உடல் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்தது தெரியவந்தது.
மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்டதாக காவல்துறை முதற்கட்டமாக உறுதி செய்துள்ளது.
இதற்கிடையில், சோதனையின் போது மாணவனின் பள்ளிப் பையில் மூன்று குறிப்புகளை போலீசார் கண்டெடுத்தனர். அந்தக் குறிப்பில் இருந்த விவரங்களையும் போலீசார் வெளியிடவில்லை.
அந்தப் பையில் வேறு சில சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்களும் இருந்ததாக ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், அவை என்னவென்று அவர்கள் வெளியிடவில்லை.
இச்சம்பவத்தால் சிறுமியின் பெற்றோர், தோழிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அதிர்ச்சியும் துயரமும் அடைந்துள்ளனர்.
மாணவி காலையில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகப் பள்ளிக்கு சென்றதாக அவளது சகோதரி கூறினார்.
அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்று தனக்குத் தெரியாது என்றும், மதியம் சுமார் 1.40 மணியளவில் பள்ளி அதிகாரிகள் தன்னை அழைத்து செய்தியை தெரிவித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தில் ஆதாரங்களைச் சேகரித்துள்ளனர். மாணவியின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளை விரிவாக ஆராய்ந்து வருவதாக டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.