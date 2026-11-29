பொது நுழைவு தேர்வான CAT தேர்வு இன்று நடக்கிறது.
இந்திய மேலாண்மைக் கழகங்கள் (IIMs) மற்றும் பிற முன்னணி வணிகப் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட நாட்டின் தலைசிறந்த மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களில் MBA சேர்க்கைக்காக பொது நுழைவு தேர்வான CAT இன்று நடக்கிறது.
நாடு முழுவதும் 170 நகரங்களில் இன்று இத்தேர்வு நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு 2.80 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சாதனை எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்கள் இந்தத் தேர்வில் பங்கேற்பார்கள் என்று அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இம்முறை, CAT தேர்வை நடத்தும் பொறுப்பை IIM இந்தூர் ஏற்றுள்ளது. தேர்வை மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் நடத்துவதற்கு அதிகாரிகள் விரிவான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளனர்.
தேர்வு மையங்களில் எந்தவிதமான முறைகேடுகளையும் தடுப்பதற்கு சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்வர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக முகத்தை அடையாளம் காணும் தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்துவதோடு, குறிப்பிட்ட சில சிக்கலான மையங்களில் மொபைல் ஜாமர்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
மொத்தம் 120 நிமிடங்கள் (இரண்டு மணி நேரம்) நடைபெறும் இந்தத் தேர்வு, கணினி அடிப்படையிலான முறையில் மூன்று ஷிப்டுகளில் நடத்தப்படும்.
முதல் ஷிப்ட் (காலை): காலை 8:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை ( உள்ளே இருக்க வேண்டிய நேரம் காலை 7:00 மணி)
இரண்டாம் ஷிப்ட் (மதியம்): மதியம் 12:30 மணி முதல் 2:30 மணி வரை ( உள்ளே இருக்க வேண்டிய நேரம் காலை 11:00 மணி)
மூன்றாம் ஷிப்ட் (மாலை): மாலை 4:30 மணி முதல் 6:30 மணி வரை (உள்ளே இருக்க வேண்டிய நேரம் மாலை 3:00 மணி)
வாயில்கள் மூடப்பட்ட பிறகு யாரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
மொழித்திறன் மற்றும் வாசிப்புப் புரிதல் (VARC), தரவு விளக்கம் மற்றும் தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவு (DILR)
அளவுசார் திறன் (QA) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் தேர்வுத் தாள்இருக்கும்.
ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பதிலளிக்க 40 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு பிரிவில் எழுதிக் கொண்டிருக்கும்போது, தேர்வர்கள் மற்றொரு பிரிவுக்கு மாற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
அந்த 40 நிமிடங்கள் முடிந்த பின்னரே அடுத்த பிரிவு தொடங்கும். தேர்வர்களின் வசதிக்காக, கணினித் திரையில் ஒரு பேசிக் கால்குலேட்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு முடிவுகள், ஜனவரி 2027இன் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது. 2027-29 கல்வியாண்டிற்கான, நாடு முழுவதும் உள்ள IIMகள் மற்றும் பிற முன்னணி பி-பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையானது, இந்தத் தேர்வில் தேர்வர்கள் பெறும் மதிப்பெண் மற்றும் சதவிகிதத்தின் அடிப்படையில் அமையும்.