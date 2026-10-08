Candy Crush விளையாட்டில் 22,222 லெவல் கடந்து உலக சாதனை படைத்த பீகார் இளைஞர்!

கேண்டி கிரஷ் விளையாட்டில் 22,222-வது லெவலை எட்டி, பீகாரைச் சேர்ந்த 19 வயது இளைஞர் சர்வதேச சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
நம்மில் பெரும்பாலானோர் நேரத்தைக் போக்குவதற்காகவோ அல்லது ஒரு சிறிய இடைவேளையின் போதோ விளையாடும் கேண்டி கிரஷ் விளையாட்டை, பீகாரைச் சேர்ந்த சுபம் குமார் என்ற 19 வயது இளைஞர் மிகத் தீவிரமாக விளையாடி இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
கடந்த ஜூலை 5-ஆம் தேதி, சுபம் குமார் தனக்கு 19 ஆண்டுகள், 8 மாதங்கள் மற்றும் 25 நாட்கள் வயதாக இருந்தபோது இந்த அசாத்திய மைல்கல்லை எட்டினார்.
இதனை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, சர்வதேச சாதனைப் புத்தக நிறுவனம் “கேண்டி கிரஷ் சாகா விளையாட்டில் மிக உயர்ந்த லெவலை எட்டிய பதின்ம வயது இளைஞர்” என்ற பிரிவின் கீழ் இவரது சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
உலகளவில் பிரபலமான இந்த பஸில் விளையாட்டில் இவ்வளவு பெரிய லெவலை எட்டுவது சாதாரண விஷயமல்ல.
லெவல்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சவால்களும், இலக்குகளும் கடினமாகிக் கொண்டே செல்லும். 22,000-க்கும் மேற்பட்ட லெவல்களைக் கடந்து செல்ல அளவற்ற பொறுமையும், பல மணிநேர உழைப்பும், அசைக்க முடியாத கவனமும் தேவை.
பொதுவாக இளைஞர்கள் பெரிய தேர்வுகளில் முதலிடம் பிடிப்பதற்கோ, விளையாட்டுகளில் பதக்கங்கள் வெல்வதற்கோ அல்லது கல்வித்துறையில் சாதிப்பதற்கோ தான் செய்திகளில் இடம் பிடிப்பார்கள்.
ஆனால், சுபம் குமார் முற்றிலும் எதிர்பாராத, யாரும் கற்பனை செய்து பார்க்காத ஒரு மொபைல் கேமிங் ஸ்ட்ரீக் மூலம் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
சுபம் குமாரின் இந்த அசாத்திய சாதனை தற்போது இணையம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
சில லெவல்களைக் கடக்கவே திணறும் சாதாரண கேண்டி கிரஷ் பிளேயர்களுக்கு மத்தியில், 22,222 என்ற இந்த பிரம்மாண்ட எண் ஒட்டுமொத்த கேமிங் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
எளிமையான கேம் பிளே மற்றும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் சவாலான லெவல்கள் மூலம் உலகளவில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைக் கவர்ந்த கேண்டி கிரஷ் விளையாட்டில், ஒரு இந்திய இளைஞர் உலக சாதனை படைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.