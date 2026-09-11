இந்தியா

பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு: டெல்லி காவல்துறை போக்குவரத்து அறிவிப்பு

கட்டுப்பாடுகள் அல்லது போக்குவரத்து மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
Brics Delhi Map
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18-ஆவது பிரிக்ஸ் (BRICS) தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, இன்று (செப்டம்பர் 12) தலைநகரின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து சீரமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்காக காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மாற்றுப் பாதைகள் அமலில் இருக்கும் என்று டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

போக்குவரத்து குறித்த இந்த அறிவிப்பு வரைபடம், மத்திய டெல்லி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட சாலைகள், தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள், மாற்று பாதைகள் மற்றும் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்படும் இடங்களை அடையாளம் காட்டுகிறது.

போக்குவரத்து சீரமைப்பு:

குறிப்பாக பாரத் மண்டபம்/பிரகதி மைதானம் பகுதியை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும்; மேலும் மத்திய டெல்லி மண்டலத்தை வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு டெல்லியுடன் இணைக்கும் பல முக்கிய வழித்தடங்களிலும் போக்குவரத்து சீரமைக்கப்படும்.

இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய வழித்தடங்களில் ரிங் ரோடு, மதுரா ரோடு, பைரோன் மார்க், திலக் மார்க், இந்தியா கேட்/சி-ஹெக்ஸகன் பகுதி, சர்தார் படேல் மார்க், படேல் ரோடு, தேசிய நெடுஞ்சாலை-48 (NH-48) மற்றும் பரேட் ரோடு ஆகியவை அடங்கும்; அத்துடன் லுட்யன்ஸ் டெல்லி (Lutyens' Delhi) பகுதியிலுள்ள பல சாலைகளும் இதில் அடங்கும்.

காவல்துறை அறிவுறுத்தல்:

பயணிகள் சிரமத்தை தவிர்க்க, தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறும், முடிந்தவரை மெட்ரோ ரயிலை பயன்படுத்துமாறும், ஒதுக்கப்பட்ட மாற்று பாதைகளை பின்பற்றுமாறும் மற்றும் போக்குவரத்து காவலர்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறும் டெல்லி காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அவசர மற்றும் அத்தியாவசிய சேவை வாகனங்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படும். அறிவிப்பு வரைபடத்தில் மாற்றுப் பாதைகள் நீல நிறத்திலும், கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட சாலைகள் ஆரஞ்சு நிறத்திலும், தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் ஊதா நிறத்திலும், போக்குவரத்து திருப்பி விடப்படும் இடங்கள் சிவப்பு நட்சத்திரக் குறியீட்டிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் மூலம் உச்சிமாநாட்டின் போது பயணிகள் எங்கு கட்டுப்பாடுகள் அல்லது போக்குவரத்து மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

18-வது பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டை இந்தியா புது தில்லியில் செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் நடத்துகிறது.

போக்குவரத்து மாற்றம்
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