பஞ்சாப் வாக்காளர் பட்டியலில் பகத் சிங் புகைப்படம்!

பஞ்சாபில் வாக்காளர் பட்டியலில் பகத் சிங் புகைப்படம் இடபெற்றுள்ளது.
பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானா கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் 38-வது வார்டில், வரிசை எண் 422-ன் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு வாக்காளரின் பெயருக்கு அருகில் பகத் சிங் புகைப்படம் இடபெற்றுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
லூதியானா வாக்குச்சீட்டில் வாக்காளரின் பெயருக்கு எதிரே சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பகத் சிங்கின் புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்ததால், பஞ்சாபில் அரசியல் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. இந்தத் தவறு கண்டறியப்பட்டு உடனடியாகச் சரிசெய்யப்பட்டதாக மாவட்ட நிர்வாகம் விளக்கம் வெளியிட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைவர் அமரிந்தர் சிங் ராஜா வாரிங் இதன் புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டு, "இனி பார்ப்பதற்கு இது மட்டுமே மிச்சம்" என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இது குறித்து விளக்கம் அளித்த மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி, “முந்தைய வாக்குச்சீட்டில் இந்தத் தவறான புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது. எனவே, ஆகஸ்ட் 13, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்குச்சீட்டில் அதே புகைப்படம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது” என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
மேலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியின்போது இந்தத் தவறு கண்டறியப்பட்டு, தற்போது சரிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சரியான புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்குச்சீட்டு தயாரிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 12 அன்று வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எஸ்ஐஆர் மற்றும் தேர்தல் முறைகேடுகள் தொடர்பாக இந்தியா கூட்டணி மற்றும் சிஜேபி நாடு தழுவிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் சூழலில் இந்த சர்ச்சை எழுந்து அடங்கியுள்ளது.
முன்னதாக, பஞ்சாபில் ஆயிரக்கணக்கான வாக்காளர்களின் வாக்குகளை நீக்கக் கோரி பாஜக தலைவர் ஒருவர் வெளியிட்ட அறிக்கையும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.